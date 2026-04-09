शरीर दे रहा ये अजीब संकेत? घबराने की जरूरत नहीं, ये 8 लक्षण हैं बिल्कुल नॉर्मल!

Healthy Body Sings: हमारे शरीर में कई बार ऐसे संकेत नजर आते हैं जो पहली नजर में हमें शरीर के लिए नुकसानदेह लगते हैं लेकिन असल में ये सामान्य होते हैं और इसका मतलब ये होता है कि हमारा शरीर पूरी तरह हेल्दी है. यानी शरीर केवल बीमारियों का ही संकेत नहीं देता बल्कि हेल्दी होने का भी संकेत देता है. डॉक्टर सौरभ सेठी ने हाल में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो कौन से 8 संकेत हैं, जो हमारा शरीर तब देता है जब वह पूरी तरह हेल्दी होता है. तो अगर ये संकेत आपको भी नजर आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है.

वो 8 संकेत जो बताते हैं शरीर है पूरी तरह हेल्दी | 8 Signs That Indicate Your Body Is Completely Healthy

1. गैस बनना

कई बार गैस बनने को लोग खराब पाचन से जोड़ कर देखते हैं लेकिन ऐसा नहीं है. जब गट बैक्टीरिया खाने को तोड़ता है तो गैस बनती है और पास होती है. ये पूरी तरह सामान्य है. इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है.

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2. हल्का पीला पेशाब

साफ या हल्का पीला पेशाब सामान्य है. इसका मतलब है कि आप का शरीर हाइड्रेटेड है आपकी किडनियां सही तरीके से काम कर रही हैं.

3. पसीना आना

अगर आपको अक्सर पसीना आता है, तो ये सामान्य है. ये शरीर के टेंपरेचर को बैलेंस रखता है और ओवरहीटिंग से बचाता है.

4. रेगुलर बाउल मूवमेंट्स

अगर बार दिन में तीन बार भी मोशन पास करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तीन बार तक टॉयलेट जाना एकदम सामान्य है.

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5. पेट गुड़गुड़ाना

पेट से गुड़गुड़ की आवाज का मतलब है कि आपकी आंत खाने और गैस को सही तरीके से मूव कर रही हैं. ये अच्छे गट हेल्थ का संकेत है.

6. मसूड़ों से खून न आना

ब्रश करते वक्त अगर मसूड़ों से खून नहीं आता इसका मतलब है कि वह हेल्दी हैं. खून आना यानी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है.

7. कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने के बाद डकार आना

अगर किसी कार्बोनेटेड ड्रिंक को पीने के बाद डकार आती है तो ये सामान्य है. डकार पेट से एक्स्ट्रा गैस को बाहर निकालता है और ब्लोटिंग नहीं होने देता, जो सामान्य है.

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8. पिंच करने पर स्किन का बाउंस करना

अगर स्किन पिंच करने के बाद बाउंस करती है तो इसका मतलब है कि ये हाईड्रेटेड है और स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)