तनाव, चिंता का काल हैं ये 5 योग, मेंटल हेल्थ को रखते हैं सुपर हेल्दी, जान लें कौन सा योग किस समय करें

World Mental Health Day: योग सिर्फ व्यायाम नहीं, मानसिक शांति का विज्ञान है. इन 5 योगासनों को रोजाना 15–20 मिनट के लिए अपनाकर आप न सिर्फ तनाव और चिंता से राहत पा सकते हैं, बल्कि मेंटल हेल्थ को सुपर हेल्दी बना सकते हैं.

World Mental Health Day: मन का शांत को तनाव को दूर करने के लिए रोज करें ये योग आसन.

Yoga For Stress And anxiety: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव और चिंता आम समस्याएं बन चुकी हैं. ऑफिस का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सोशल मीडिया की लत और खराब लाइफस्टाइल ये सब मिलकर हमारे दिमाग को थका देते हैं. विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर यह समझना बेहद जरूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए दवाओं से पहले हमें अपने जीवन में योग को शामिल करना चाहिए. योग सिर्फ शरीर को लचीला नहीं बनाता, बल्कि मान को शांत, भावनाओं को संतुलित और सोच को स्पष्ट करता है. नीचे दिए गए 5 योगासन ऐसे हैं जो तनाव और चिंता को जड़ से खत्म करने में मददगार हैं.

मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए योग (Yoga to Improve Mental Health)

1. बालासन (Child Pose)

इस योग को करने के लिए घुटनों के बल बैठें, शरीर को आगे झुकाएं और माथा जमीन से लगाएं. हाथ सामने फैलाएं या शरीर के पास रखें. ये दिमाग को गहरा आराम देता है. रीढ़ की हड्डी और गर्दन को रिलैक्स करता है. चिंता और थकावट को कम करता है. दिन की शुरुआत या अंत में 2–3 मिनट जरूर करें.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: iStock

2. शवासन (Corpse Pose)

पीठ के बल लेटें, आंखें बंद करें, हाथ-पैर ढीले छोड़ दें. गहरी सांस लें और छोड़ें. तनाव और बेचैनी को तुरंत शांत करता है. स्लीप क्वालिटी को बेहतर बनाता है. ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. योग सेशन के अंत में या सोने से पहले जरूर करें.

3. अनुलोम-विलोम (Alternate Nostril Breathing)

इसे शुरू करने के लिए नासिका से सांस लें, दूसरी से छोड़ें. फिर उल्टा करें. यह प्रक्रिया 5–10 मिनट दोहराएं. ये ब्रेन के दोनों हिस्सों को संतुलित करता है, ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाता है, मानसिक स्थिरता और फोकस बढ़ाता है. सुबह खाली पेट या शाम को कर सकते हैं.

4. सेतुबंधासन (Bridge Pose)

पीठ के बल लेटें, घुटनों को मोड़ें और कूल्हों को ऊपर उठाएं. हाथ जमीन पर रखें. हार्ट को खोलता है और भावनाओं को संतुलित करता है. थकावट और डिप्रेशन की प्रवृत्ति को घटाता है. ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है. सुबह या शाम को 1–2 मिनट कर सकते हैं.

Photo Credit: iStock

5. अधोमुख श्वानासन (Downward Dog Pose)

हाथ और पैरों के बल आकर कूल्हों को ऊपर उठाएं, शरीर को उल्टा V आकार दें. ये योगासन शरीर को स्ट्रेच करता है, मानसिक थकान को दूर करता है, एनर्जी और एकाग्रता बढ़ाता है. इसे दिन में किसी भी समय, खासकर थकावट के समय कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

