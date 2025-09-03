विज्ञापन
How to Control Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, अगर हम रोज की थाली में थोड़े समझदारी से बदलाव करें. आपकी मां को अगर BP की समस्या है, तो ये 5 चीजें उनकी डाइट में जरूर शामिल करें.

Read Time: 4 mins
आपकी मां को है ब्लड प्रेशर की समस्या, तो उन्हें ये 5 चीजें खिलाएं, जीवन में कभी High BP की दिक्कत नहीं होगी
Foods to Lower High Blood Pressure: हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए डाइट टिप्स.

Diet For High BP Control: अगर हमारे घर में सबसे ज्यादा कोई परेशान होता है तो वो हमारी माएं हैं. चाहे वह डेली लाइफस्टाइल के कामकाज हों या बच्चों की चिंता करना मां के हिस्सा की जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता. आजकल दौड़ती-भागती लाइफस्टाइल और दुनियाभर की चिंताएं महिलाओं में सबसे ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन रही है. हालांकि हाई बीपी (High BP) की दिक्कत जेनेटिक भी होती है. लेकिन, कुछ गलत आदतों के कारण भी ऐसा हो सकता है. हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आम हो गई है, लेकिन हर कोई इसे कंट्रोल करने के लिए उपाय भी तलाशता है. बीपी कंट्रोल करने के लिए घरेलू नुस्खे (Home Remedies for BP) भी कारगर होते हैं. कुछ खास चीजें खाने से ब्लड प्रेशर को नेचुरल तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है. अगर आप भी अपनी मां को लेकर चिंतित हैं और उनकी हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत पर काबू पाना चाहते हैं तो यहां हम कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बता रहे हैं जो वाकई मददगार हैं.

हाई बीपी को नॉर्मल करने के लिए खाएं ये फूड्स (Foods That Normalize High BP Naturally)

1. चुकंदर (Beetroot)

चुकंदर में नाइट्रेट्स भरपूर होते हैं, जो शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं. यह ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और ब्लड प्रेशर को बेहतर बनाता है. रिसर्च के अनुसार, चुकंदर का जूस पीने से कुछ ही घंटों में सिस्टोलिक बीपी कम हो सकता है. इसे सलाद, सब्जी या जूस के रूप में दिया जा सकता है.

Latest and Breaking News on NDTV

2. केला (Banana)

केला पोटैशियम का बेहतरीन स्रोत है, जो शरीर में सोडियम लेवल को बैलेंस करता है. हाई BP का एक बड़ा कारण है शरीर में सोडियम की मात्रा ज्यादा होना. रोजाना एक केला खाने से बीपी को नेचुरल तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है.

3. लहसुन (Garlic)

लहसुन में पाया जाने वाला एलिसिन नामक तत्व ब्लड वेसल्स को फैलाने में मदद करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है. इसे कच्चा या हल्का पकाकर दाल, सब्जी या चटनी में शामिल करें. लहसुन दिल की सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है.

4. बेरीज़ (Berries)

ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी जैसी बेरीज़ में एंटीऑक्सिडेंट्स और फ्लैवोनॉयड्स होते हैं, जो धमनियों को हेल्दी रखते हैं और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं. अगर ताजा बेरीज न मिलें, तो सूखी बेरीज भी इस्तेमाल की जा सकती हैं. इन्हें स्मूदी, ओट्स या सलाद में शामिल करें.

5. हरी पत्तेदार सब्जियां (Leafy Greens)

पालक, मेथी, सरसों जैसी सब्जियां मैग्नीशियम और पोटैशियम से भरपूर होती हैं. ये तत्व बीपी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. रोजाना एक कटोरी हरी सब्जी खाने से दिल की सेहत सुधरती है और बीपी सामान्य रहता है.

इन टिप्स को भी करें फॉलो

  • नमक का सेवन सीमित करें, खासकर प्रोसेस्ड फूड्स से बचें.
  • पानी भरपूर पिएं और हल्का व्यायाम करें.
  • तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान को रूटीन में शामिल करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

