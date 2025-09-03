कैसे पता करें कि आपके लंग्स 100 प्रतिशत हेल्दी हैं? Dr. Arvind Kumar ने बताई एक आसान ट्रिक, बैठे-बैठे लगाएं पता

Lungs Health: लंग्स हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंग है. ये न सिर्फ सांसों को फिल्टर करते हैं बल्कि इससे कहीं ज्यादा उपयोगी हैं. आजकल की लाइफस्टाइल और खराब वातावरण, धूल मिट्टी और पॉल्यूशन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे फेफड़ों पर पड़ रहा है. नए-नए वायरस पनपने से हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी प्रभावित हुई है. बहुत से लोग फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए उपाय तलाशते हैं. हालांकि फेफड़ों को हेल्दी और मजबूत रखने के लिए कई तरीके हैं. लेकिन, हर किसी के दिमाग में ये सवाल जरूर होता है कि मेरे फेफड़े हेल्दी हैं ये कैसे पता करें? हेल्दी लंग्स की पहचान क्या है? लंग्स की कैपेसिटी पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट कराएं? प्रोफेशर डॉक्टर अरविंद कुमार (चेयरमैन लंग्स ट्रांसप्लांट, मेदांता, गुरुग्राम) ने एक ऐसी ट्रिक बताई है जिसे आप घर पर ही फॉलो कर लंग्स की कैपेसिटी का पता कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं उस ट्रिक के बारे में जिससे पता चलता है कि आपके लंग्स हेल्दी हैं या नहीं.

हेल्दी लंग्स को पहचानने का आसान तरीका (Easy Way to Identify Healthy Hungs)

डॉ. अरविंद कुमार के अनुसार, आप अपने फेफड़ों की क्षमता को एक आसान सांस रोकने वाले टेस्ट से जांच सकते हैं:

हर किसी से माइंड में ये सवाल होता है कि मेरे फेफड़ो स्वस्थ हैं या नहीं? डॉक्टर अरविंद ने बताया कि अगर आप जानन चाहते हैं कि आपके लंग्स कितने हेल्दी हैं, तो आपको एक लंबी गहरी सांस लेकर उसे 45 सेकेंड तक रोक के रखना है. अगर आप अपनी सांस को इस टाइम तक होल्ड कर पाए, तो इसका मतलब है आपके लंग्स एकदम हेल्दी हैं औ उनमें कोई दिक्कत नहीं है. इसे आप घर पर या कहीं भ कर सकते हैं.

हेल्दी लंग्स बनाए रखने के लिए जरूरी टिप्स

रोजाना 5–10 मिनट गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें.

पर्सड लिप ब्रीदिंग और बेली ब्रीदिंग जैसी तकनीकें फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने में मदद करती हैं.

भाप लेने से म्यूकस ढीला होता है और फेफड़ों की सफाई होती है.

सिगरेट और तंबाकू फेफड़ों के टिश्यू को नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं.

गहरे रंग की सब्जियां, फल, बीज और ड्राई फ्रूट्स फेफड़ों की सूजन को कम करते हैं और उन्हें डिटॉक्स करने में मदद करते हैं.

नियमित वॉकिंग, साइकलिंग या योग से फेफड़ों की कार्यक्षमता बेहतर होती है.

