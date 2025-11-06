विज्ञापन
विशेष लिंक

नसों में जमी गंदगी कैसे निकालें? किचन में मौजूद ये चीजें करेंगी मदद

Good Cholesterol Badhane Ke Liye Kya Khayen: इस स्टोरी में हम आपको एचडीएल बढ़ाने के लिए ऐसे फूड्स के बारे में बताने हैं जो दिल को स्वस्थ रखने में बेहद लाभदायक साबित हो सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
नसों में जमी गंदगी कैसे निकालें? किचन में मौजूद ये चीजें करेंगी मदद
Good cholesterol badhane ke upay

Good Cholesterol Badhane Ke Liye Kya Khayen: गलत खान-पान और बदलता लाइफस्टाइल आज के समय में हार्ट से जुड़ी समस्याओं का कारण बनता जा रहा है. ऐसे में इन बीमारियों से दूर रहने के लिए और दिल को स्वस्थ रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है. शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं एलडीएल जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और एचडीएल जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं. इस स्टोरी में हम आपको एचडीएल बढ़ाने के लिए ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जो दिल को स्वस्थ रखने में बेहद लाभदायक साबित हो सकते हैं.

अच्छा कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ाएं?

एवोकाडो: एवोकाडो में मोनोसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं, जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. आप चाहें, तो इसका सेवन सलाद में डालकर या स्मूदी में बनाकर कर सकते हैं. इसमें मौजूद तत्व दिल को मजबूत बनाते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: Shubh Ratri: सोने से पहले रोज खा लें एक केला, 100 बीमारियां होंगी दूर

नट्स और बीज: बादाम, अखरोट, काजू, फ्लैक्ससीड और चिया सीड्स भी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम कर सकते हैं. खुद को हेल्दी रखने के लिए आप रोजाना 5 से 7 बादाम या 1 मुट्ठी अखरोट खा सकते हैं और सलाद या दही में बीज मिलाकर खा सकते हैं. यह न सिर्फ गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद करेंगे, बल्कि दिल और दिमाग की सेहत को भी ठीक रखने में सहायता करेंगे.

जैतून का तेल: जैतून का तेल मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स से भरपूर होता है. यह एलडीएल कम करके एचडीएल बढ़ाने में मदद कर सकता है. आप सलाद की ड्रेसिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसे हल्की सब्जियों को तलने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यह हार्ट को स्वस्थ रख सकता है और शरीर में हो रही सूजन को कम कर सकता है.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Increase HDL Cholesterol, Heart-healthy Breakfast, Foods That Raise Good Cholesterol, Healthy Breakfast Ideas, Oats For Cholesterol
Get App for Better Experience
Install Now