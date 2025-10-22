विज्ञापन
स्किन पर ग्लो लाना है तो रोज सुबह खाली पेट करें इन 3 चीजों का सेवन, कुछ ही दिनों में दमकने लगेगी त्वचा

How to Get Glowing Skin: स्किन पर ग्लो लाना कोई जादू नहीं है, बल्कि सही रूटीन और खानपान का असर है. अगर आप रोज सुबह खाली इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपको कमाल का रिजल्ट देखने को मिल सकता है.

How to Get Glowing Skin: खाली पेट कुछ चीजें खाने से शरीर डिटॉक्स होता है.

Home Remedies For Glowing Face: हम जैसा खाते हैं वैसी ही दिखते हैं. हमारे खानपान का प्रभाव हमारी स्किन पर भी पड़ता है. हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा दमकती रहे, चेहरे पर नेचुरल ग्लो हो और बिना मेकअप भी स्किन हेल्दी दिखे. लेकिन, आजकल की लाइफस्टाइल, पॉल्यूशन, तनाव और गलत खानपान के कारण स्किन पर ग्लो लाना आसान नहीं रह गया है. महंगे स्किन प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स से भी कई बार मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अंदर से हेल्दी और बाहर से चमकदार दिखे, तो आपको अपनी सुबह की शुरुआत कुछ खास चीजों से करनी चाहिए. खाली पेट कुछ प्राकृतिक चीजें खाने से शरीर डिटॉक्स होता है, पाचन सुधरता है और स्किन पर नैचुरल ग्लो आने लगता है. तो चलिए जानते हैं वो 3 चमत्कारी चीजें जो आपकी स्किन को बना सकती हैं चमकदार और हेल्दी.

स्किन पर निखार लाने के लिए खाली पेट खाएं ये चीजें (What to Eat to Glow Your Skin | Chehre Per Nikhar Kaise Laye)

1. आंवला

आंवला को आयुर्वेद में अमृत कहा गया है. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन C होता है, जो स्किन को रिपेयर करता है और उसे अंदर से चमकदार बनाता है. रोज सुबह खाली पेट एक ताजा आंवला या एक चम्मच आंवला पाउडर गुनगुने पानी के साथ लेने से स्किन पर जल्दी असर दिखता है. यह शरीर को डिटॉक्स करता है और ब्लड को शुद्ध करता है, जिससे मुंहासे और दाग-धब्बे कम होते हैं.

2. भीगा हुआ बादाम

बादाम में विटामिन E, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं और एजिंग को धीमा करते हैं. रातभर 4-5 बादाम भिगोकर सुबह छीलकर खाली पेट खाने से स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग बनती है. यह स्किन सेल्स को पोषण देता है और डार्क स्पॉट्स को हल्का करता है. बादाम का रेगुलर सेवन स्किन को सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचाता है.

3. शहद और नींबू का पानी

सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद और आधा नींबू मिलाकर पीने से शरीर की गंदगी बाहर निकलती है. यह पेय लिवर को साफ करता है, जिससे स्किन पर ग्लो आता है. नींबू में विटामिन C होता है और शहद में एंटी-बैक्टीरियल गुण, जो स्किन को हेल्दी रखते हैं. यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और वजन भी कंट्रोल में रहता है.

कुछ जरूरी टिप्स

  • इन चीजों को रोजाना सुबह खाली पेट लें, लेकिन संयम और नियमितता जरूरी है.
  • साथ में दिनभर पानी खूब पिएं ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे.
  • तली-भुनी चीजों और ज्यादा शुगर से परहेज करें, क्योंकि ये स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं.
  • रात को जल्दी सोना और अच्छी नींद लेना भी स्किन ग्लो के लिए जरूरी है.

