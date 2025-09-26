Amritsar Gang War: पैरोल पर आया मर्डर का आरोपी खुद बना शिकार, घर के बाहर ही गोलियों से भूना, इस गैंग से जेल में हुआ था झगड़ा

Punjab News: पंजाब के अमृतसर (Amritsar) में एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है. साल 2012 के बहुचर्चित ASI रविंदरपाल सिंह हत्याकांड (ASI Ravinderpal Singh Murder Case) के मामले में सजा काट रहे धरमजीत सिंह धरमा (Dharamjit Singh Dharma) की उसके घर के सामने ही बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई. धरमा 14 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया हुआ था. पुलिस इस मामले को गैंगवार (Gangwar) से जोड़कर देख रही है और हत्याकांड की गंभीरता से जांच कर रही है.

आधी रात को हुआ हमला

यह वारदात अमृतसर के छेहरटा इलाके में हुई है. जानकारी के अनुसार, गुरुवार रात करीब 12 बजे मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए कम से कम 3 युवकों ने धरमजीत सिंह धरमा को उसके घर के बाहर घेर लिया और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि धरमा को 4 से 5 गोलियां लगीं. गोलियां लगने के बावजूद धरमा ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमलावरों की क्रूरता के आगे वह टिक नहीं पाया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

पत्नी ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग पर लगाया आरोप

मृतक धरमजीत सिंह धरमा की पत्नी ने पुलिस को दिए बयान में चौंकाने वाला खुलासा किया है. पत्नी ने बताया कि जेल के अंदर धरमा की गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के गुर्गों के साथ लड़ाई हुई थी. पत्नी ने यह भी बताया कि धरमा ने उसे पहले ही यह बात कह दी थी कि उसे जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जान का खतरा है. यह बयान इस ओर इशारा करता है कि यह हत्या रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा हो सकती है. पुलिस अब इस एंगल को प्रमुखता से जांच रही है.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल और पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. पुलिस ने मीडिया को बताया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया है. पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें सख्त सजा दिलाई जाएगी.

