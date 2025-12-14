लिव इन पार्टनर की 'हत्या' कर युवक ले जा रहा था अपनी बारात, पुलिस ने ऐसे सुलझाया सिर कटी लाश का केस

हरियाणा के यमुनानगर पुलिस के लिए एक ब्लाइंड मर्डर केस चुनौती बन गया था.पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश कर दिया है. दसरअसल सात दिसंबर को प्रतापनगर थाना क्षेत्र के गांव बहादुरगढ़ के रेवेन्यू एरिया में एक युवती का शव बरामद किया गया था. युवती का सिर धड़ से अलग था.पुलिस ने इस मामले का पता लगाने के लिए डीएसपी रजत गुलिया के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया था. इस टीम ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस के मुताबिक युवती उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली थी.उसकी हत्या उसके लिव इन पार्टनर ने की थी.पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने क्या जानकारी दी है

पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने बताया कि यमुनानगर पुलिस ने इस मामले को चुनौती की तरह लिया. उसकी सबसे बड़ी चुनौती मृतका की पहचान करना था. पुलिस ने हरियाणा के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों से संपर्क किया और तकनीकी जांच के सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग किया. इस तरह पुलिस ने शव मिलने के छह दिन के अंदर इस केस को सुलझा लिया.

इस हत्याकांड में पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के नकुड़ थानाक्षेत्र के टिडोली गांव निवासी फुरकान उर्फ बिलाल के रूप में की गई है. फुरकान ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मृतका भी सहारनपुर के पास के एक गांव की रहने वाली थी.दोनों पिछले लगभग दो साल से सहारनपुर में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. आरोपी की शादी तय हो चुकी थी. युवती उस पर शादी का दबाव बना रही थी. उसे डर था कि युवती उसके परिवार को सच्चाई बता देगी. इससे उसकी शादी टूट सकती है. इसी डर के चलते उसने हत्या की योजना बनाई.

प्रेमी ने कैसे दिया वारदात को अंजाम

छह दिसंबर की रात करीब 8 बजे आरोपी युवती को सहारनपुर से कार में बैठाकर निकला. उसने पहले पोंटा साहिब जाकर किसी कमरे की तलाश भी की, लेकिन बाद में बहादुरगढ़ के पास कार में ही उसने मीट काटने वाले हथियार से इस वारदात को अंजाम दिया. पहचान छुपाने के लिए उसने सिर अलग किया और कपड़े उतार दिए. और शव को यमुनानगर में लाकर फेंक दिया. मृतका की पहचान न हो सके इसलिए युवक ने उसके सिर को कही और फेंक दिया है. पुलिस सिर का अभी पता नहीं लगा पाई है. लेकिन उसकी तलाश की जा रही है.

मृतका की पहचान न होने के कारण नियमानुसार पुलिस ने एक सेवा समिति के सहयोग से अंतिम संस्कार करा दिया था. पुलिस अधिकारी ने बताया कि लड़की के पिता और भाई का पता लगा लिया गया है. उनका सैंपल लेकर उसकी डीएनए टेस्ट कराया जाएगा. उसके बाद ही संबंध स्थापित हो पाएगा. पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिस दिन फुरकान को गिरफ्तार किया गया, उसी दिन उसकी शादी होने वाली थी. उसके अगले ही दिन उसकी बहन की भी शादी थी. इसलिए यह गिरफ्तारी भी पुलिस के लिए एक चुनौती थी. जिस समय पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई, उस समय वहां बड़ी संख्या में उसके रिश्तेदार मौजूद थे. पुलिस ने बताया कि लड़की ने एक शादी अपनी मर्जी से काफी पहले की थी. लेकिन उसका वह रिश्ता टूट गया था. इसके बाद से वह फुरकान के साथ रह रही थी. फुरकान ही उसका खर्च उठाता था.

