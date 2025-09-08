अमेरिका में पेशाब करने से रोका तो कर दी हरियाणा के युवक की हत्या, परिवार के पास शव लाने के पैसे भी नहीं

अमेरिका में जींद के एक युवक की गोली मारकर हत्‍या कर दी गई. 2022 में युवक डंकी रूट के जरिए करीब 45 लाख रुपए खर्च कर अमेरिका गया था. मृतक कपिल अमेरिका के एक स्‍टोर में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था. कपिल की मौत से परिवार सदमे में है. परिवार के इकलौते बेटे की मौत से परिवार के लिए आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है और परिवार ने बेटे का शव लाने के लिए सरकार से आर्थिक मदद करने की मांग की है.

मृतक कपिल के पिता ईश्वर ने बताया कि कपिल को परिवार ने बड़ी मुश्किल से 45 लाख रुपए इकट्ठे कर डंकी रूट से अमेरिका भेजा था. कपिल की मौत के बाद अब परिवार में दो बेटियों के अलावा माता पिता हैं. कपिल का जन्म 22 मई 2000 को हुआ था.

बेटे की मौत से खड़ा हुआ आर्थिक संकट

अब परिवार के सामने अपने इकलौते बेटे के शव को भारत लाने को लेकर भी आर्थिक रूप से संकट खड़ा हो गया है. परिवार ने सरकार से मांग की है कि सरकार परिवार की सहायता करे, जिससे वे अपने बेटे का आखिरी बार मुंह देख सकें और उसके शरीर का दाह संस्कार किया जा सके.

पेशाब करने से रोका तो मार दी गोली

कपिल अमेरिका के एक स्‍टोर में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था. 5 सितंबर को कपिल स्टोर पर ड्यूटी पर था. उसी वक्‍त एक अमेरिकी नागरिक खड़े होकर पेशाब कर रहा था. कपिल ने युवक से ऐसा करने से मना किया, लेकिन अमेरिकी व्यक्ति ने कपिल पर गोली चला दी.

गोली लगने से कपिल लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. आसपास के लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी. पुलिस 26 साल के युवक कपिल को नजदीकी अस्पताल में लेकर गई, जहां डॉक्‍टरों ने इलाज के दौरान कपिल को मृत घोषित कर दिया.

कपिल के ताऊ के लड़के दीपक ने बताया कि कपिल दो बहनों के बीच अकेला भाई था.