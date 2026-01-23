हिमाचल: कुल्लू की बर्फबारी में रात भर फंसे रहे पर्यटक, रेस्क्यू टीम ने समय रहते पहुंचकर बचाई जान

हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में देर रात से लगातार भारी बर्फबारी हो रही है. इसी बीच जिला कुल्लू के जलोड़ी पास के पास रघुपुर गढ़ क्षेत्र में 5 पर्यटकों के फंसने की सूचना मिली है. लगातार हो रही बर्फबारी और तेज हवाओं के कारण हालात बिगड़ते देख पर्यटकों ने एक वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है.

टेंट में फंसे पर्यटक, मौसम बेहद खराब

जानकारी के अनुसार कुछ पर्यटक रघुपुर गढ़ की लोकेशन पर टेंट लगाकर ठहरे हुए थे, लेकिन अचानक से बर्फबारी तेज होने और हवाओं की रफ्तार बढ़ने के कारण वे वहीं फंस गए. लगातार गिरती बर्फ और कम होती विजिबिलिटी के चलते वे सुरक्षित स्थानों तक पहुंच नहीं पा रहे थे.

ये भी पढ़ें : पहाड़ों पर हो रही सीजन की पहली बर्फबारी, Videos में देखें- कश्मीर से हिमाचल तक कैसे हैं हालात

रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची

जानकारी के अनुसार रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है और पर्यटकों को सुरक्षित निकालने का काम चल रहा है. स्थानीय सूत्रों का कहना है कि रेस्क्यू टीम के सदस्य पर्यटकों तक पहुंच चुके हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा चुका है.

पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया

स्थानीय प्रशासन के अनुसार, जहां पर्यटक बर्फीले तूफ़ान में फंसे थे, वहां से उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है.

एसडीएम ने बताया कि पर्यटकों को ऐसी लोकेशन पर शिफ्ट किया गया है जहां आग जलाकर गर्म रखने की व्यवस्था की गई है, और पुलिस टीम भी जल्द ही मौके पर पहुंचने वाली है.

ये भी पढ़ें : कुल्लू में दर्दनाक सड़क हादसा, दिल्ली के 3 पर्यटकों की मौत, 5 साल की बच्ची भी शामिल