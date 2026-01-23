विज्ञापन
हिमाचल: कुल्लू की बर्फबारी में रात भर फंसे रहे पर्यटक, रेस्क्यू टीम ने समय रहते पहुंचकर बचाई जान

राज्य के निचले इलाकों जैसे धर्मशाला, पालमपुर, सोलन, नाहन, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर और मंडी शहरों में बारिश हुई, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई. वहीं कुछ इलाकों में बर्फबारी से किसानों और फल उत्पादकों को राहत मिली है.

हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में देर रात से लगातार भारी बर्फबारी हो रही है. इसी बीच जिला कुल्लू के जलोड़ी पास के पास रघुपुर गढ़ क्षेत्र में 5 पर्यटकों के फंसने की सूचना मिली है. लगातार हो रही बर्फबारी और तेज हवाओं के कारण हालात बिगड़ते देख पर्यटकों ने एक वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है.

टेंट में फंसे पर्यटक, मौसम बेहद खराब

जानकारी के अनुसार कुछ पर्यटक रघुपुर गढ़ की लोकेशन पर टेंट लगाकर ठहरे हुए थे, लेकिन अचानक से बर्फबारी तेज होने और हवाओं की रफ्तार बढ़ने के कारण वे वहीं फंस गए. लगातार गिरती बर्फ और कम होती विजिबिलिटी के चलते वे सुरक्षित स्थानों तक पहुंच नहीं पा रहे थे.

रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची

जानकारी के अनुसार रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है और पर्यटकों को सुरक्षित निकालने का काम चल रहा है. स्थानीय सूत्रों का कहना है कि रेस्क्यू टीम के सदस्य पर्यटकों तक पहुंच चुके हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा चुका है.

पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया

स्थानीय प्रशासन के अनुसार, जहां पर्यटक बर्फीले तूफ़ान में फंसे थे, वहां से उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है.
एसडीएम ने बताया कि पर्यटकों को ऐसी लोकेशन पर शिफ्ट किया गया है जहां आग जलाकर गर्म रखने की व्यवस्था की गई है, और पुलिस टीम भी जल्द ही मौके पर पहुंचने वाली है.

