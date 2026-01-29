बारिश-बर्फबारी से हिमाचल बेहाल, 885 सड़कें बंद, बिजली-पानी का भी संकट

हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई भारी बर्फबारी और बारिश ने जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है. स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (SEOC) की बुधवार शाम को आई रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में सड़क संपर्क, बिजली और पानी की आपूर्ति व्यापक रूप से बाधित हुई है. लगातार बर्फबारी और बारिश के चलते भूस्खलन की कई घटनाएं हुईं, जिनकी वजह से चार नेशनल हाईवे सहित 885 सड़कें बंद हो गई हैं. वहीं 3,237 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो चुके हैं और 121 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे हजारों परिवार मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, खासतौर पर ऊपरी इलाकों में.

सबसे अधिक प्रभावित मार्गों में NH-03, NH-05, NH-305 और NH-505 शामिल हैं. किन्नौर में पूह–समदू के बीच NH-05 बंद है, कुल्लू में जलोरी दर्रे पर NH-305 अवरुद्ध है, जबकि लाहौल–स्पीति में NH-03 और NH-505 के बंद होने से कई जगह प्रदेश से कट गई हैं.

इन जगहों पर हालात ज्‍यादा खराब

शिमला, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी, किन्नौर और चंबा जिलों में स्थिति ज्यादा खराब है. अकेले शिमला जिले में 176 सड़कें, 1,082 ट्रांसफार्मर और 91 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं. कुल्लू में हाई-टेंशन लाइन टूटने से बिजली संकट गहरा गया है और 98 सड़कें बंद हैं.

लाहौल–स्पीति लगभग पूरी तरह शेष राज्य से अलग-थलग है, जहां 290 सड़कें बंद हैं. चंबा में 91 सड़कें और 200 ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं, जबकि मंडी जिले में 128 सड़कें और 369 ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं.

प्रशासन ने राहत कार्य तेज किया

राज्य प्रशासन ने मौसम में बदलाव के बाद राहत कार्य तेज कर दिया है. बर्फ हटाने वाली मशीनें, सड़क मरम्मत दल, और बिजली व जल विभाग की टीमें चौबीसों घंटे काम में जुटी हैं.

सरकार ने पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा से बचने और आधिकारिक एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी है. साथ ही SEOC कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे हालात की निगरानी कर रहा है.