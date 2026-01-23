कुल्लू में दर्दनाक सड़क हादसा, दिल्ली के 3 पर्यटकों की मौत, 5 साल की बच्ची भी शामिल

हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में गुरुवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुल्लू से करीब 10 किलोमीटर दूर बबेली इलाके में पर्यटकों से भरा एक वाहन हादसे का शिकार हो गया. इस दर्दनाक दुर्घटना में दिल्ली के तीन पर्यटकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसा आईटीबीपी परिसर के गेट के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार पर्यटक वाहन अनियंत्रित होकर पोल और पैरापिट से जा टकराया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. मृतकों में एक पांच साल की बच्ची भी शामिल है. मृतकों की पहचान दिल्ली निवासी सोनिया, साक्षी और देवीशा के रूप में हुई है. हादसे में घायल हुए लोगों को तत्काल उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में भर्ती कराया गया है.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक तौर पर हादसे का कारण वाहन का अनियंत्रित होना बताया जा रहा है. इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों और पर्यटकों में शोक का माहौल है. प्रशासन ने पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है.