पहाड़ों पर हो रही सीजन की पहली बर्फबारी, Videos में देखें- कश्मीर से हिमाचल तक कैसे हैं हालात

- दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार सुबह से बारिश हो रही है और पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है
- उत्तराखंड के चकराता, धराली, मुखवा और हरसिल सहित कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है
- हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी बर्फबारी हुई है जिससे मौसम खुशनुमा और पर्यटन स्थल जीवंत हो गए हैं
दिल्ली-एनसीआर में जहां शुक्रवार सुबह से बारिश हो रही है तो वहीं पहाड़ों पर भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है. उत्तराखंड के कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली. उत्तराखंड के चकराता और धराली में भी बर्फबारी हो रही है. धराली वही जगह है जहां पिछले साल बादल फटने से भयानक आपदा आई थी. हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद मौसम खुशनुमा हो गया है.
बर्फबारी की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिनमें बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दे रही है. आसमान से गिरती बर्फ और चारों ओर बिछी सफेद चादर ने पहाड़ी इलाके की खूबसूरती को और निखार दिया है.
यह भी पढ़ें-- वैष्णो देवी यात्रा स्थगित, कटरा में भारी बारिश और भवन में बर्फबारी, जम्मू में मौसम बेहद खराब
बेहतर खूबसूरत ये तस्वीरें मशहूर पर्यटन स्थल चकराता के सबसे ऊंचाई वाले इलाकों में शुमार लोखंडी से सामने आई हैं, जहां लंबे इंतजार के बाद साल 2026 की सीजन की पहली बर्फबारी हुई है.
दिल्ली-NCR में जहां कई इलाकों में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई है तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी शुरु हो चुकी है. IMD के मुताबिक आने वाले समय में बारिश और बर्फबारी की वजह से ठंडक बढ़ सकती है.#DelhiWeather #Snowfall #Rain pic.twitter.com/AV711zzj6L— NDTV India (@ndtvindia) January 23, 2026
उत्तरकाशी के मुखवा,धराली और हरसिल में बर्फबारी हुई शुरू, तस्वीरों में गंगोत्री का शीतकालीन स्थल मुखबा का मंदिर भी दिख रहा है सामने धराली क्षेत्र जहां 5 अगस्त को आपदा आई थी उसे जगह की तस्वीर भी दिख रही है पूरे इलाके में बर्फबारी शुरू हो चुकी है.
उत्तरकाशी में मौसम ने बदली करवट, मुखवा‑हरसिल में बर्फबारी; धराली की तस्वीरें भी आईं#Uttarkashi pic.twitter.com/bpnDEPxTRX— NDTV India (@ndtvindia) January 23, 2026
स्थानीय लोगों का कहना कि वो लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे लेकिन लगातार गुजरते और मौसम और भीषण ठंड के बीच बर्फबारी ना होने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई थी. लेकिन सुबह सवेरे हुई साल की पहली बर्फबारी ने इलाके की रौनक लौट दी है.
यह भी पढ़ें-- Delhi Rain Video: आज तो मौसम बसंती हो गया, दिल्ली, नोएडा में झमाझम बारिश, घने बादलों से दिन में अंधेरा छाया
उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर बर्फबारी हो रही है. सुबह-सुबह शिमला में बर्फबारी हुई, जिसने मौसम को खुशनुमा बना दिया है. शिमला पहुंचे पर्यटक बर्फबारी में मस्ती करते नजर आ रहे हैं.
जम्मू-कश्मीर में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है. कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी के चलते ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है. नवयुग टनल के पास जम्मू-श्रीनगर हाइवे को बंद कर दिया है. मुंगल और सिंथन रोड भी कई जगहों पर ब्लॉक हो गई है. पुलिस ने बताया है कि बारिश और बर्फबारी के कारण कई जगहों पर टैफिक को रोका गया है, क्योंकि सड़कों पर फिसलन है.
मौसम विभाग ने पूरे जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी और बारिश होने का अनुमान लगाया है. मौसम विभाग का कहना है कि 26 जनवरी तक बर्फबारी और बारिश पीक पर पहुंच सकती है. गुलमर्ग, कुपवाड़ा, बारामूला और शोपियां में गुरुवार से ही बर्फबारी हो रही है.
(रिपोर्टः सतपाल धनिया)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं