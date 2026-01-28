विज्ञापन
विशेष लिंक

हिमाचल में बर्फबारी के बाद खिली धूप, लोगों ने ली राहत की सांस, सड़कें खोलने में जुटा प्रशासन

हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के बाद मौसम साफ हो गया है और कई इलाकों में धूप खिली है. मनाली, लाहौल-स्पीति, मंडी और कांगड़ा में लोगों को राहत मिली है, जबकि प्रशासन युद्ध स्तर पर बंद सड़कों को खोलने में जुटा हुआ है.

Read Time: 2 mins
Share
हिमाचल में बर्फबारी के बाद खिली धूप, लोगों ने ली राहत की सांस, सड़कें खोलने में जुटा प्रशासन
हिमाचल में बर्फबारी के बाद खिली धूप

प्रदेश के कई इलाकों में कल जम कर बर्फबारी हुई वही इस बर्फबारी के बाद आज लोगों को राहत मिल गई है. प्रदेश के मनाली, लाहौल स्पीति , मंडी , कांगड़ा में धूप खिली है और अब बदल दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं. मौसम साफ़ होने के चलते लोगों के साथ साथ  कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी राहत को सांस ली है. प्रशासन में युद्ध स्तर पर सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य शुरू कर दिया है. सड़कों पर लगातार जेसीबी स्नोकटर काम करते हुए दिखायी दे रहे है.

Latest and Breaking News on NDTV

कांगड़ा में सभी सड़कें खुली हैं

कांगड़ा की बात करें तो यहां पर सभी सड़कें खुली हैं और जीवन सामान्य चल रहा है वहीं ज़िला कुल्लू में NH ०३ एनएच ३०५ के साथ कई सड़कें बंद हैं जिन्हें खोलने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है. वहीं ज़िला के अतुल टनल में तीन फुट गुलाबा में 7 फुट तो मनाली में डेढ़ फुट तक हिमपात हुआ है.

Latest and Breaking News on NDTV

कुल्लू, लाहौल स्पीति में भी सड़कें बंद

वहीं कुल्लू में कल रात से अलैन नाला से पानी के बहाव में अचानक और महत्वपूर्ण कमी देखी गई है. प्रशासन को प्रारंभिक आकलन से पता चला है कि यह संभवतः हिमस्खलन या भूस्खलन के कारण हो सकता है, जिससे नाले का एक हिस्सा अवरुद्ध हो गया है, जिसकी प्रत्यक्ष पुष्टि के लिए वर्तमान में बर्फबारी के चलते पहुंचना संभव नहीं है. वहीं लोगों और पर्यटकों को एहतियातन अलैन नाले पास ना जाने की सलाह प्रशासन द्वारा दी गई है. वहीं लाहौल स्पीति में भी सड़कें बंद हैं वाहन भी सड़कों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है.

Latest and Breaking News on NDTV

सड़कों को बहाल करने का काम जारी

मंडी जिला भी बर्फबारी से प्रभावित हुआ है. ज़िला में हुई बर्फबारी और बारिश के चलते जगह जगह पर सड़कें बंद हैं, और यातायात पूरी तरह से प्रभावित है, मंडी से कुल्लू बाय काटोला रोड बंद है, वहीं मंडी से जैजेहली, मंडी से करसोग रोड के साथ कुल मिलाकर 9 रूट प्रभवित है, सड़कों को बहाल करने के लिए जेसीबी मशीने लगाई गई हैं.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Himachal Snowfall Update, Manali Weather Today, Lahaul Spiti Road Status
Get App for Better Experience
Install Now