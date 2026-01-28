हिमाचल में बर्फबारी के बाद खिली धूप, लोगों ने ली राहत की सांस, सड़कें खोलने में जुटा प्रशासन

प्रदेश के कई इलाकों में कल जम कर बर्फबारी हुई वही इस बर्फबारी के बाद आज लोगों को राहत मिल गई है. प्रदेश के मनाली, लाहौल स्पीति , मंडी , कांगड़ा में धूप खिली है और अब बदल दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं. मौसम साफ़ होने के चलते लोगों के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी राहत को सांस ली है. प्रशासन में युद्ध स्तर पर सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य शुरू कर दिया है. सड़कों पर लगातार जेसीबी स्नोकटर काम करते हुए दिखायी दे रहे है.

कांगड़ा में सभी सड़कें खुली हैं

कांगड़ा की बात करें तो यहां पर सभी सड़कें खुली हैं और जीवन सामान्य चल रहा है वहीं ज़िला कुल्लू में NH ०३ एनएच ३०५ के साथ कई सड़कें बंद हैं जिन्हें खोलने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है. वहीं ज़िला के अतुल टनल में तीन फुट गुलाबा में 7 फुट तो मनाली में डेढ़ फुट तक हिमपात हुआ है.

कुल्लू, लाहौल स्पीति में भी सड़कें बंद

वहीं कुल्लू में कल रात से अलैन नाला से पानी के बहाव में अचानक और महत्वपूर्ण कमी देखी गई है. प्रशासन को प्रारंभिक आकलन से पता चला है कि यह संभवतः हिमस्खलन या भूस्खलन के कारण हो सकता है, जिससे नाले का एक हिस्सा अवरुद्ध हो गया है, जिसकी प्रत्यक्ष पुष्टि के लिए वर्तमान में बर्फबारी के चलते पहुंचना संभव नहीं है. वहीं लोगों और पर्यटकों को एहतियातन अलैन नाले पास ना जाने की सलाह प्रशासन द्वारा दी गई है. वहीं लाहौल स्पीति में भी सड़कें बंद हैं वाहन भी सड़कों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है.

सड़कों को बहाल करने का काम जारी

मंडी जिला भी बर्फबारी से प्रभावित हुआ है. ज़िला में हुई बर्फबारी और बारिश के चलते जगह जगह पर सड़कें बंद हैं, और यातायात पूरी तरह से प्रभावित है, मंडी से कुल्लू बाय काटोला रोड बंद है, वहीं मंडी से जैजेहली, मंडी से करसोग रोड के साथ कुल मिलाकर 9 रूट प्रभवित है, सड़कों को बहाल करने के लिए जेसीबी मशीने लगाई गई हैं.

