'उम्मीद है कि प्रो-एम हमेशा जीवित रहेगा...' एनडीटीवी गोल्फ प्रो-एम के उद्घाटन पर बोले कपिव देव

NDTV Golf Pro-Am: ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन्स गोल्फ एंड स्पा रिज़ॉर्ट में शानिवार 22 नवंबर को एनडीटीवी गोल्फ प्रो-एम का उद्घाटन हुआ.

  • ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन्स गोल्फ एंड स्पा रिज़ॉर्ट में एनडीटीवी गोल्फ प्रो-एम का उद्घाटन 22 नवंबर को हुआ.
  • एनडीटीवी गोल्फ प्रो-एम भारत के प्रमुख शहरों में कॉर्पोरेट और गोल्फ समुदायों के लिए साल भर का आयोजन है.
  • भारत के पहले विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव ने दिल्ली एनसीआर में गोल्फ खेलने के लिए इस पहल की सराहना की.
ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन्स गोल्फ एंड स्पा रिज़ॉर्ट में शानिवार 22 नवंबर को एनडीटीवी गोल्फ प्रो-एम का उद्घाटन हुआ. एनडीटीवी गोल्फ प्रो-एम की आगे की रोमांचक यात्रा है. दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक और मुंबई से लेकर कोलकाता तक- एनडीटीवी गोल्फ प्रो-एम भारत के कॉर्पोरेट और गोल्फ समुदायों के लिए एक विशेष, महत्वाकांक्षी, साल भर का कैलेंडर है. एनडीटीवी गोल्फ प्रो-एम की शुरुआत से पहले, भारत के पहले विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव ने इस पहल के लिए एनडीटीवी की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह दिल्ली एनसीआर में गोल्फ खेलने का आदर्श समय है.

प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कपिल देव ने एनडीटीवी गोल्फ प्रो-एम की शुरुआत से पहले कहा,"यह बहुत अच्छा है. बहुत से लोग दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बारे में शिकायत करते हैं, और हमें यहां गोल्फ खेलने के लिए केवल कुछ महीने ही मिलते हैं. इस पहल के लिए एनडीटीवी को बधाई, और मुझे उम्मीद है कि प्रो-एम हमेशा जीवित रहेगा."

1983 विश्व विजेता कप्तान कपिल देव की कोशिश देश भर में गोल्फ को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं. पेशेवरों के साथ कॉरपोरेट्स के मिक्स्ड टूर्नामेंट की अवधारणा पर टिप्पणी करते हुए 66 वर्षीय दिग्गज ने इस बात पर जोर दिया कि प्रो-एम मेहनती कॉर्पोरेट पेशेवरों को खुद को अभिव्यक्त करने और सप्ताहांत के दौरान खेल का आनंद लेने की अनुमति देगा. उन्होंने कहा,"बस खुद का आनंद लीजिए. कॉर्पोरेट लोग बहुत मेहनत करते हैं. इसलिए, जब आपको गोल्फ या कोई अन्य खेल खेलने का मौका मिले, तो बाहर आएं, आनंद लें और इस पल को जिएं."

कपिल देव ने कहा,"आप जीतते हैं और आप हारते हैं. आप हर चीज़ को एक ही गति से लेते हैं. आप शतक बनाते हैं, आप शून्य बनाते हैं, लेकिन अगले दिन आप क्रिकेट मैदान या गोल्फ कोर्स पर वापस आते हैं. खेल आपको यही सिखाते हैं कि हार को कभी दिल पर न लें. हमेशा अगला क्षण होता है जहां आप सामने आ सकते हैं, खुद को अभिव्यक्त कर सकते हैं और उससे कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं."

दिल्ली के बाद, प्रोएएम मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता सहित प्रमुख भारतीय शहरों की यात्रा करेगा और एक बहु-शहर गोल्फ सर्किट बनाएगा, जिसके बारे में एनडीटीवी का वादा है कि यह "अनन्य, महत्वाकांक्षी और अविस्मरणीय" होगा.

