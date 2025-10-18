विज्ञापन
क्रिकेटर से ज्यादा अच्छे गोल्फर.. पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कपिल देव की तारीफ में कही बड़ी बात

पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कपिल देव की गोल्फ स्किल्स की तारीफ करते हुए कहा कि वे क्रिकेटर से बेहतर गोल्फर हैं.

क्रिकेटर से ज्यादा अच्छे गोल्फर.. पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कपिल देव की तारीफ में कही बड़ी बात
  • NDTV वर्ल्ड समिट में पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कपिल देव की गोल्फ प्रतिभा की क्रिकेट से भी बेहतर बताया
  • कपिल देव ने कहा कि गोल्फ एक ऐसा खेल है जिसे किसी भी उम्र में खेला जा सकता है और इसका आनंद लिया जा सकता है
  • कपिल देव वर्तमान में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और गोल्फ को भरपूर एंजॉय करते हैं
नई दिल्ली:

NDTV World Summit में पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के कप्तान कपिल देव की गोल्फ प्रतिभा की जमकर तारीफ की. पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, “गोल्फ कोर्स पर कपिल उस 175 रन से भी बेहतर हैं जो उन्होंने जिम्बाब्वे में बनाए थे, कपिल क्रिकेटर से कहीं बेहतर गोल्फर हैं.” अमिताभ ने कपिल की गोल्फ स्किल्स की तुलना उनके क्रिकेट करियर के यादगार पलों से करते हुए कहा, “उनकी पुटिंग उस कैच से भी बेहतर है जो उन्होंने विवियन रिचर्ड्स का लिया था.”

गोल्फ पर क्या बोले कपिल देव

कपिल देव, जो अब प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं. एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में गोल्फ को लेकर अपने जुनून और दृष्टिकोण को भी साझा कर चुके हैं. कपिल देव के मुताबिक, वे खेल को जीतने के लिए नहीं बल्कि उसका आनंद लेने के लिए खेलते हैं.  NDTV World Summit में पूर्व क्रिकेट कप्तान कपिल देव ने कहा कि गोल्फ एकमात्र खेल है जिसे आप किसी भी उम्र में खेल सकते हैं. मैं यह नहीं कह रहा कि क्रिकेट छोटा खेल है, लेकिन आप फुटबॉल या कई अन्य खेल छोड़ने के बाद नहीं खेल सकते, जबकि गोल्फ खेल सकते हैं.

गोल्फर अजीतेश संधू ने क्या कहा

पेशेवर गोल्फर अजीतेश संधू ने गोल्फ और क्रिकेट के बीच समानता का जिक्र किया. सात पेशेवर खिताब जीत चुके अजीतेश ने कहा, "गोल्फ ऐसा खेल है जिसे आप कभी भी शुरू कर सकते हैं. इसके लिए बहुत कम उम्र से शुरुआत करना जरूरी नहीं है, खासकर अगर आपके पास एथलेटिक क्षमता है. यही गोल्फ और क्रिकेट के बीच संबंध है." अजीतेश ने PGTI पर भी पांच टूर्नामेंट जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है. इस दौरान पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कपिल देव की गोल्फ स्किल्स की तारीफ करते हुए कहा कि वे क्रिकेटर से बेहतर गोल्फर हैं.

NDTVWorldSummit2025News, Kapil Dev, Amitabh Kant, Kapil Dev Golf Skill
