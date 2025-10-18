विज्ञापन
विशेष लिंक

NDTV World Summit: 47 साल सरकार में रहने के बाद गोल्फ ही क्यों चुना? अमिताभ कांत का जवाब गर्व से भर देगा

PGTI के गवर्निंग बॉडी मेंबर अमिताभ कांत ने कहा कि सरकार में 47 साल के अपने अनुभव से कह सकता हूं कि भारत में अगर किसी खेल में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है तो गोल्फ में ही है. भारत दुनिया को टॉप चैंपियन दे सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
NDTV World Summit: 47 साल सरकार में रहने के बाद गोल्फ ही क्यों चुना? अमिताभ कांत का जवाब गर्व से भर देगा
  • अमिताभ कांत ने कहा कि 47 साल सरकार में रहने के अनुभव से कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल गोल्फ में है
  • उन्होंने भरोसा जताया कि भविष्य में विश्व के गोल्फ चैंपियन भारत से ही निकलेंगे, अगला टाइगर वुड्स भारत से होगा
  • उन्होंने कहा कि भारत में बहुत से युवा खिलाड़ी हैं. हम अगले 30 साल तक दुनिया को बेस्ट चैंपियन दे सकते हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

भारत में क्रिकेट को लेकर किस कदर जुनून है, ये किसी से छिपा नहीं है. लेकिन NDTV World Summit में जी20 के पूर्व शेरपा और प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (PGTI) के गवर्निंग बॉडी मेंबर अमिताभ कांत ने चौंकाने वाला दावा किया. उन्होंने कहा कि भारत में अगर किसी खेल में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है तो गोल्फ में ही है. आने वाले समय में गोल्फ के टॉप चैंपियन भारत से ही निकलेंगे, अगला टाइगर वुड्स इंडिया से ही आएगा. उन्होंने इस सवाल का भी जवाब दिया कि इतने लंबे समय तक सरकारी सेवा में रहने के बाद उन्होंने गोल्फ क्यों चुना.

अमिताभ कांत ने NDTV World Summit के दूसरे दिन NDTV गोल्फ Pro-AM के लॉन्चिंग अवसर पर यह बात कही. इस दौरान PGTI के प्रेसिडेंट कपिल देव, पीजीटीआई के सीईओ अमनदीप और डीपी वर्ल्ड टूर के 27 साल से मेंबर रहे डेविड हॉवेल भी मौजूद थे. NDTV के सीईओ और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल ने अमिताभ कांत से पूछा कि ब्यूरोक्रेसी में इतना लंबा समय बिताने के बाद आपने गोल्फ को ही क्यों चुना, क्रिकेट या टेनिस को क्यों नहीं चुना?

भारत में पुरुषों के पेशेवर गोल्फ की आधिकारिक संस्था PGTI के हाल ही में गवर्निंग बॉडी मेंबर बनाए गए अमिताभ कांत ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं सरकार में 47 साल रहा हूं. ऐसे में अपने अनुभव से कह सकता हूं कि भारत में अगर किसी खेल में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है तो गोल्फ में ही है. भारत दुनिया को टॉप चैंपियन दे सकता है. 

उन्होंने कहा कि हमारे भारत में बहुत से युवा खिलाड़ी हैं. ऐवरेज उम्र सिर्फ 28 साल है. ऐसे में हम अगले 30 साल तक दुनिया को बेस्ट चैंपियन दे सकते हैं. अमिताभ कांत ने आगे कहा कि भारत में बहुत संभावनाएं हैं. टियर-2, टियर-3 शहरों और गांवों में बहुत सी प्रतिभाएं हैं. पीजीटीआई उन्हें खोजने और निखारने में जुटा हुआ है. इससे साफ है कि आने वाले समय में टॉप चैंपियन भारत से ही निकलेंगे, अगला टाइगर वुड्स इंडिया से ही निकलेगा. 

इस दौरान कपिल देव ने कहा कि गोल्फ एकमात्र ऐसा गेम है, जिसे आप किसी भी उम्र में खेल सकते हैं. उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि क्रिकेट बड़ा नहीं है. मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि एक बार जब आप संन्यास ले लेते हैं तो आप फुटबॉल या इतने सारे अन्य खेल नहीं खेल सकते हैं, लेकिन आप गोल्फ खेल सकते हैं. इस बीच अमिताभ कांत ने कहा कि कपिल एक क्रिकेटर से बेहतर गोल्फर हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NDTVWorldSummit2025News, Amitabh Kant, Golf India
Get App for Better Experience
Install Now