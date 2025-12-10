विज्ञापन
मां-बेटे के गाजर पाक से GF के लिए बॉयफ्रेंड के डिलीवरी एजेंट बनने तक, 2025 में इन फूड स्टोरी ने जीता दिल  

Year Ender 2025: साल 2025 में वायरल हुईं इन फूड स्टोरी को देखकर आपका दिल भर आएगा और आपके मन में कुछ अच्छा करने का ख्याल आएगा.

Read Time: 4 mins
मां-बेटे के गाजर पाक से GF के लिए बॉयफ्रेंड के डिलीवरी एजेंट बनने तक, 2025 में इन फूड स्टोरी ने जीता दिल  
Year Ender 2025: 2025 में इन फूड स्टोरी ने जीता दिल, यहां देखिए वीडियोज.

Year Ender 2025: साल 2025 के अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और दुनिया ने साल 2026 के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी हैं. मौजूदा साल ने भी हर साल की तरह लोगों का सोशल मीडिया पर खूब मनोरंजन किया. इंटरनेट पर तरह-तरह के वीडियो वायरल हुए, जिसने लोगों को खूब हंसाया, रुलाया और कई अहम जानकारियां भी दीं. ईयर एंडर 2025 के इस सेक्शन में आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन वायरल फूड स्टोरी के बारे में, जो इस साल बहुत पॉपुलर हुईं और जिसने जनता का दिल जीता.

सीईओ बेटे और मां का सरप्राइज

मौजूदा साल में Legitt AI के फाउंडर और सीईओ ने अपनी मां के लिए गाजर पाक बनाया था, जो उन्होंने स्कूल के दिनों में मां से सीखा था. जब उनकी मां उनसे मिलने पहुंचीं तो एक रात पहले ही उन्होंने गाजर पाक बनाया था और शॉकिंग बात यह है कि उनकी मां भी चुपचाप बेटे के लिए गाजर पाक बनाकर ले गई थी. सीईओ ने दोनों गाजर पाक की तस्वीर शेयर कर लोगों का प्यार लूटा था.

जब डिलीवरी एजेंट ने किया कुछ ऐसा  

पुणे के लिंक्डइन यूजर श्रीपल गांधी ने उस वक्त लोगों का दिल जीत लिया, जब उसने एक जोमैटो डिलीवरी एजेंट संग अपना अनुभव शेयर किया. दरअसल, उन्होंने एक पनीर टिक्का सैंडविच ऑर्डर किया था, लेकिन उसमें चिप्स और ओट रायसिन नहीं थे. जब उन्होंने एजेंट से इसकी शिकायत की तो उसने कंपनी से कॉन्टैक्ट करने को कहा, लेकिन बाद में वह खुद रेस्टोरेंट गया चिप्स और रायसिन लाकर कस्टमर को दी. जब ग्राहक ने उसे बतौर टिप 20 रु दिए तो उसने यह कहकर लेने से इंकार कर दिया कि उसके पास भगवान का दिया बहुत कुछ है.

ये भी पढ़ें: Year Ender 2025: साल 2025 पर गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की गई ये 5 रेसिपी, यहां देखें लिस्ट...

डिलीवरी एजेंट ने जीता कस्टमर का दिल

इसी साल डिलीवरी बॉय और कस्टमर की उस कहानी ने भी लोगों का दिल जीता, जिसमें ग्राहक ने ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट के व्यवहार की तारीफ की. दरअसल, जब डिलीवरी एजेंट स्कूटर की बैटरी लो होने पर देर से पहुंचा तो कस्टमर से रिक्वेस्ट की कि क्या वह अपनी गाड़ी को थोड़ी देर के लिए चार्ज कर सकता है, वह मान गया. एजेंट ने इसके पैसे दिए लेकिन, कस्टमर ने लेने से मना कर दिया और फिर एजेंट उसे एक मिल्की बार चॉकलेट दे कर चला गया.

पिता ने बेटी की कराई मौज

बाहर रहकर घर का खाना सबसे ज्यादा याद आता है. ऐसे में जब लंबे अरसे बाद एक महिला अपने घर लौटी तो उसके पिता ने उसके लिए मलाई कुल्फी, टूटी फ्रूटी, गाजर का हलवा, दाल का हलवा बनवाया. महिला ने यह सब सोशल मीडिया पर शेयर किया और अपनी पूरी कहानी बताई, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया.

महिला और जौमेट राइडर

दिल्ली बेस्ड नेहा नामक महिला ने अपनी पोस्ट में बताया था कि उसने उस वक्त जोमैटो राइडर को बहुत स्पेशल फील कराया, जब वह उसके घर 11वें माले पर फूड लेकर पहुंचा था. महिला ने उसे उसके नाम (अर्जुन) से पुकारा और थैंक्यू कहा, जिससे डिलीवरी एजेंट के चेहरे पर लंबी मुस्कान देखने को मिली थी.

गिलहरी संग लंच

देवांश बरुआ नाम शख्स की उस वीडियो ने भी लोगों का दिल जीता था, जिसमें वह अपना लंच एक खास दोस्त गिलहरी संग शेयर कर रहे थे. वायरल वीडियो में इस खूबसूरत नजारे को देखने के बाद लोगों ने इसे खूब एन्जॉय किया था.

गर्लफ्रेंड के लिए डिलीवरी बॉय बना

आखिर में उस वीडियो को कैसे भूल सकते है, जब एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को स्पेशल फील कराने और उससे मिलने के लिए डिलीवरी एजेंट बनकर रात को उसके हॉस्टल में खाना लेकर पहुंच गया था. इस वीडियो ने लोगों को केयरिंग लव की परिभाषा बताई थी.

Food Viral Video, Viral Food Story 2025, Year Endfer Food 2025, Viral Video 2025, Yearender 2025
