Year Ender 2025: गूगल ने अपनी 'साल 2025 की सर्च लिस्ट' जारी की है. इसमें उन रेसिपीज के बारे में बताया गया है जिन्हें साल 2025 में सबसे ज्यादा सर्च किया गया.

Year Ender 2025: साल 2025 पर गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की गई ये 5 रेसिपी, यहां देखें लिस्ट...
Year Ender 2025: इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा क्या सर्च किया गया.

जैसे-जैसे साल 2025 खत्म होने वाला है, वैसे-वैसे हमें इसे याद करने का मौका मिल रहा है. गूगल ने अपनी 'साल 2025 की सर्च लिस्ट' जारी की है. इसमें उन रेसिपीज के बारे में बताया गया है जिन्हें साल 2025 में सबसे ज्यादा सर्च किया गया. तो चलिए जानते हैं इस साल लोगों ने गूगल पर सबसे ज्यादा कौन सी रेसिपीज को सर्च किया. 

साल 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाली रेसिपीज- (Trending Recipes Of 2025)

1. इडली-

इडली एक साउथ इंडियन डिश है जिसे पूरे भारत में खाया और पसंद किया जाता है. यह रवा या चावल के आटे और उड़द दाल से बनती है. यह एक मुलायम, फूली हुई लाइट और हेल्दी डिश है जिसे नारियल की चटनी और सांभर के साथ पेयर किया जाता है. इडली को इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: iStock

2. मोदक-

मोदक एक पारंपरिक भारतीय स्वीट है जो महाराष्ट्र, गोवा और साउथ भारत में पाई जाती है. इसे चावल या गेहूं के आटे से बनाया जाता है और इसमें मीठा नारियल-गुड़ भरा जाता है. उकाडीचे मोदक का शाब्दिक अर्थ है "उबले हुए मोदक", और यह सबसे पॉपुलर वर्जन है, जिसे गणेश चतुर्थी के दौरान भगवान गणेश का पसंदीदा प्रसाद माना जाता है. साल 2025 में लोगों ने मोदक को खूब सर्च किया.

3. थेकुआ-

यह बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश का पारंपरिक मीठा नाश्ता है, जिसे अक्सर छठ पूजा जैसे त्योहारों पर बनाया जाता है. गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनी एक तली हुई कुकी जैसी मिठाई है. इसमें इलायची या नारियल जैसे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी किया जाता है. यह एक हेल्दी नाश्ता है, जिसकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है. गूगल पर इस साल थेकुआ को खूब सर्च किया गया. 

4. चुकंदर कांजी-

चुकंदर सरसों के बीज, काली गाजर नमक और पानी से बना एक पारंपरिक उत्तर भारतीय ड्रिंक है. यह तीखा, हल्का मसालेदार, प्राकृतिक रूप से प्रोबायोटिक होता है और अपने चटक लाल रंग के लिए जाना जाता है. यह सर्दियों में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के घरों में विशेष रूप से लोकप्रिय है. इसे पाचन और इम्यूनिटी के लिए अच्छा माना जाता है. इसे इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है.

5. गोंद कतीरा-

मध्य पूर्वी और भारतीय झाड़ियों के से प्राप्त गोंद कतीरा को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. पानी में भिगोने पर, यह फूलकर जेली जैसा पदार्थ बन जाता है जिसका उपयोग आयुर्वेद और पारंपरिक भारतीय घरों में ठंडक और औषधीय दोनों ही उद्देश्यों के लिए किया जाता है. इसे साल 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है.

