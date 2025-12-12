Year Ender 2025: प्लांट-बेस्ड डाइट से लेकर लो कार्ब तक, इस साल वजन घटाने के लिए छाई रही ये Diets

मोटापा एक ऐसी समस्या है जिससे आज के समय में हर वर्ग परेशान है. वजन को कम करने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं. आपको बता दें कि साल 2025 फिटनेस की दुनिया में एक रोलर-कोस्टर की तरह रहा. इस साल वजन को कम करने के लिए कभी किसी ने 'भूखे रहने' को सही बताया, तो किसी ने 'पेट भरकर खाने' को. इंस्टाग्राम की रील्स से लेकर ऑफिस के लंच टेबल तक, हर जगह बस एक ही चर्चा थी वजन को कम करने के लिए क्या खाएं. तो चलिए साल के समाप्त होने से पहले एक बार जान लेते हैं साल 2025 में वजन को कम करने के लिए किन डाइट्स ने लोगों को किया इंप्रेस.

इस साल वजन को कम करने के लिए कौन सी डाइट छाई- (Weight Loss Diet 2025)

1. प्लांट-बेस्ड डाइट-

साल 2025 में पर्यावरण और हेल्थ दोनों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी, और इसी कारण प्लांट-बेस्ड डाइट काफी चर्चा में रही. लोगों ने वजन को कम करने ही नहीं सेहत के लिए भी सब्जियां, फल, दालें, बीन्स और नट्स को महत्व दिया. आपको बता दें कि हेल्थ एक्सपर्ट्स भी प्लांट-बेस्ड खाने की चीजों को सेहत के लिए अच्छा बताते हैं.

2. स्मूदी-रिप्लेसमेंट

स्मूदी को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इस साल लोगों ने अपनी स्मूदी को हेल्दी बनाने के लिए फल, बीज, दही, ओट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया. इसे स्किन शरीर और वजन को घटाने के लिए काफी अच्छा माना जाता है.

3. लो-कार्ब डाइट-

इस साल वजन को कम करने के लिए लोगों में लो कार्ब डाइट काफी फेमस रही. हाई-प्रोटीन डाइट ने वजन कम करने वालों से लेकर जिम ग्रुप्स तक, सभी में अपनी बड़ी जगह बनाई. प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. लो कार्ब्स फैट बर्निंग को तेज करने में मददगार हैं. इसलिए लोग मोटापा कम करने के लिए अंडे, पनीर, दालें, ग्रीक योगर्ट और टोफू जैसी चीजें खाना पसंद करते हैं.

