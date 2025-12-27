विज्ञापन
विशेष लिंक

Year-Ender 2025: ये हैं 2025 की वो 5 मोटरसाइकिलें, जिन्होंने सबका ध्यान खींचा

Year-Ender 2025: चाहे आप रफ्तार के शौकीन हों, एडवेंचर के दीवाने या फिर आपको पुरानी यादों वाली रेट्रो लुक्स पसंद हों, साल 2025 ने हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास पेश किया है. 

Read Time: 2 mins
Share
Year-Ender 2025: ये हैं 2025 की वो 5 मोटरसाइकिलें, जिन्होंने सबका ध्यान खींचा

Year-Ender 2025: 2025 का साल भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जबरदस्त रहा है. इस साल कई ऐसी बाइक्स लॉन्च हुई हैं जिन्होंने स्टाइल, पावर और तकनीक के मामले में ग्राहकों के दिल में एक अलग जगह बना ली. ऐसी ही आपको 5 धमाकेदार बाइक के बारे में बताते हैं.

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 Twin

रॉयल एनफील्ड ने इस साल अपने सबसे चहेते ब्रांड 'क्लासिक' को 650cc के दमदार इंजन के साथ पेश किया. मार्च 2025 में लॉन्च हुई यह बाइक उन लोगों के लिए है जो पुराने जमाने के लुक्स और नए जमाने की रफ्तार का संगम चाहते हैं.

  • कीमत: ₹3.61 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू.
  • खासियत: 647cc पैरेलल-ट्विन इंजन और वही सिग्नेचर क्लासिक डिज़ाइन.

केटीएम 390 एडवेंचर

फरवरी 2025 में आई नई KTM 390 एडवेंचर ने ऑफ-रोडिंग के शौकीनों का दिल जीत लिया. इसमें न केवल बेहतर सस्पेंशन है, बल्कि तकनीकी रूप से भी इसे काफी अपग्रेड किया गया है.

  • कीमत: ₹3.49 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू.
  • खासियत: 399cc का LC4c इंजन और 45.2 hp की बेमिसाल ताकत.

टीवीएस अपाचे RTX 300

टीवीएस ने अक्टूबर 2025 में अपनी पहली 'प्रॉपर' एडवेंचर टूरर 'Apache RTX 300' लॉन्च कर सबको चौंका दिया. यह बाइक सीधे तौर पर रॉयल एनफील्ड और KTM को टक्कर दे रही है.

  • कीमत: ₹1.99 लाख (एक्स-शोरूम).
  • खासियत: 299cc लिक्विड-कूल्ड इंजन और क्विकशिफ्टर जैसी प्रीमियम सुविधाएं.

होंडा CB125 हॉरनेट

होंडा ने अपनी पॉपुलर हॉरनेट को 125cc सेगमेंट में उतारकर कम्यूटर बाइक्स की दुनिया में हलचल मचा दी. यह उन युवाओं के लिए परफेक्ट है जो कम बजट में स्पोर्टी लुक चाहते हैं.

  • कीमत: ₹1.12 लाख (एक्स-शोरूम).
  • खासियत: स्पोर्टी ग्राफिक्स और बेहतरीन माइलेज का कॉम्बो.

होंडा CB350C

होंडा ने अपनी रेट्रो-क्लासिक सीरीज को विस्तार देते हुए सितंबर-अक्टूबर में CB350C को लॉन्च किया. यह बाइक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को सीधी चुनौती दे रही है.

  • कीमत: ₹1.88 लाख से ₹2.01 लाख (एक्स-शोरूम).
  • खासियत: रेट्रो डिज़ाइन के साथ होंडा की बेमिसाल स्मूथनेस और रिफाइंड इंजन.
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
2025 Bikes, Bikes Launched In 2025, Year Ender 2025, TVS Apache RTX 300, KTM 390 Adventure
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com