Year Ender 2025: इस साल दुनिया की टॉप 100 मिठाइयों की लिस्ट में चमकी भारत की 2 Desserts, क्या आपने खाई हैं?

मीठा खाना भला किसे पसंद नहीं है. खाने के बाद मीठा खाने का अलग ही मजा होता है. क्रीमी बनावट से लेकर क्रंची पीसेस तक, मीठे व्यंजनों की वैराइटी की कोई सीमा नहीं है. भारतीयों से बेहतर मीठे को कौन समझ सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी भारत के इन 2 मीठे को पसंद किया जाता है. हाल ही में, लोकप्रिय खाद्य और यात्रा गाइड TasteAtlas ने दुनिया की 100 बेस्ट मिठाइयों की लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में एक नहीं, बल्कि दो भारतीय मिठाइयां शामिल हैं. क्या आप गेस कर सकते हैं कि वे कौन सी हैं? ये कोई और नहीं बल्कि सबकी पसंदीदा कुल्फी और फिरनी हैं. TasteAtlas ने कुल्फी को 49वें स्थान पर रखा है, जबकि फिरनी को 60वां स्थान मिला है.

टेस्टएटलस ने कुल्फी के बारे में बताते हुए- "कुल्फी धीमी आंच पर पकाई गई दूध से बनी एक पारंपरिक आइसक्रीम है. हालांकि लंबे समय तक पकाने की प्रक्रिया से इसकी मात्रा कम हो जाती है, लेकिन इसका स्वादिष्ट, नटी और कैरेमलाइज्ड फ्लेवर इसकी भरपाई कर देता है. इस आइसक्रीम की स्पेशलिटी इसका यूनिक, कोन के शेप का होना है, जो पारंपरिक, स्पेशल मोल्ड और कसकर बंद होने वाले लिड के उपयोग का परिणाम है."

Photo Credit: iStock

फिरनी के बारे में गाइड ने बताया- "फिरनी पिसे हुए चावल से बनी एक मिठाई है जिसे दूध में पकाया जाता है और बादाम, केसर और इलायची मिलाया जाता है. उत्तर भारत में यह बहुत लोकप्रिय है और इसे अक्सर दिवाली और करवा चौथ जैसे अवसरों या त्योहारों पर बनाया जाता है. परंपरागत रूप से शिकोरा नामक छोटे मिट्टी के बाउल में परोसी जाने वाली फिरनी को हमेशा ठंडा करके खाया जाता है और इसे मेवे, गुलाब की पंखुड़ियां और अक्सर चांदी के वर्क से गार्निश किया जाता है. ताकि यह और भी शानदार लगे."

टेस्टएटलस ने कुछ आइकोनिक जगहों की भी सिफारिश की है जहां आप इन मिठाइयों का बेहतरीन स्वाद ले सकते हैं. कुल्फी के लिए, उन्होंने मुंबई में पेशावरी, बेंगलुरु में बारबेक्यू नेशन और हैदराबाद में गोकुल चाट जाने का सुझाव दिया. गाइड के अनुसार, सबसे अच्छी फिरनी अमृतसर में केसर दा ढाबा और नई दिल्ली में बुखारा और करीम के यहां मिलती है.

विश्व की टॉप मिठाइयों की लिस्ट में तुर्की की अंताक्या कुनेफेसी टॉप पर रही. यह पारंपरिक कुनाफा प्राचीन तुर्की शहर अंताक्या से आती है और क्रीमी, बिना नमक वाले पनीर से भरी फिलो पेस्ट्री से बनाई जाती है.

टेस्टएटलस ने पहले भी भारतीय व्यंजनों को प्रमुखता दी है और दुनिया के 50 बेस्ट ब्रेकफास्ट के ऑप्शन में तीन भारतीय व्यंजनों को स्थान दिया है. महाराष्ट्र के मिसल पाव को 18वां स्थान, पराठे को 23वां और दिल्ली के छोले भटूरे को 32वां स्थान मिला. इसके अलावा, 51 से 100 की लिस्ट में और भी कई भारतीय व्यंजन शामिल थे.

