Year Ender 2025: इन 5 कारों ने मचाया तहलका, बदला भारतीय ऑटो बाजार का चेहरा

मारुति ने Victoris के साथ मिड-साइज SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत की है. इसे पेट्रोल, हाइब्रिड और CNG ऑपशन के साथ पेश किया गया.

2025 का साल भारतीय कार प्रेमियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं रहा. जहाँ एक तरफ आइकॉनिक ब्रांड्स की वापसी हुई, वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) ने भी अपनी रेंज से सबको हैरान किया. आइए डालते हैं उन टॉप 5 लॉन्च पर एक नजर जो सबसे ज्यादा खबरों में रहीं.

टाटा सिएरा

90 के दशक की मशहूर सिएरा ने नए अवतार में वापसी कर 2025 में सबसे बड़ा धमाका किया. इसके लुक और पुराने रैप-अराउंड ग्लास डिजाइन ने पुरानी यादें ताजा कर दीं. लॉन्च के पहले ही दिन 70,000 से ज्यादा बुकिंग्स.

कीमत: ₹11.49 लाख से शुरू.

महिंद्रा XEV 9e

महिंद्रा ने अपनी इस प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV के साथ बाजार में हलचल पैदा कर दी. INGLO प्लेटफॉर्म पर बनी यह कार टेक्नोलॉजी और रेंज का बेहतरीन मिक्स है. सिंगल चार्ज पर 600 किमी तक की रेंज. ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन.

मारुति Victoris

मारुति ने Victoris के साथ मिड-साइज SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत की है. इसे पेट्रोल, हाइब्रिड और CNG ऑपशन के साथ पेश किया गया, जिसने माइलेज के शौकीनों का दिल जीत लिया.

हुंडई वेन्यू 2025 (फेसलिफ्ट)

वेन्यू के नए अवतार ने अपने डिजाइन और 360-डिग्री कैमरा जैसे एडवांस फीचर्स के साथ युवाओं को अपनी ओर खींचा.

एमजी साइबरस्टर

यह भारत की पहली ऑल-इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कनवर्टिबल कार बनी. 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार महज 4 सेकंड से कम में पकड़ने वाली इस कार ने प्रीमियम सेगमेंट में खूब चर्चा बटोरी.

