विज्ञापन
विशेष लिंक

डायबिटीज को करना है कंट्रोल तो जान लीजिए क्या और कैसे खाना है सही, Doctor Gautam ने शेयर किया पूरा डाइट प्लान

Food to Control Blood Sugar: आजकल ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना कई लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. दवाइयां, मॉडर्न डाइट्स और एक्सरसाइज़ के बावजूद अगर फर्क नहीं पड़ रहा, तो शायद वक्त आ गया है कि हम अपने भारतीय खानपान की परंपराओं की ओर लौटें.

Read Time: 4 mins
Share
डायबिटीज को करना है कंट्रोल तो जान लीजिए क्या और कैसे खाना है सही, Doctor Gautam ने शेयर किया पूरा डाइट प्लान
How to Control Diabetes: डायबिटीज है तो फॉलो करें ये डाइट चार्ट.

Food to Control Blood Sugar: आजकल ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना कई लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. दवाइयां, मॉडर्न डाइट्स और एक्सरसाइज़ के बावजूद अगर फर्क नहीं पड़ रहा, तो शायद वक्त आ गया है कि हम अपने भारतीय खानपान की परंपराओं की ओर लौटें. दरअसल, भारत के पारंपरिक भोजन में ऐसी खूबियां हैं जो शरीर को स्वस्थ और एक्टिव बनाए रखती हैं और डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचाव करती हैं. डॉ- आशीष गौतम (सीनियर डायरेक्टर-जनरल, लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी, मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटलए पटपड़गंज, दिल्ली) ने बताया कि किस तरह का खानपान आपकी डायबिटीज से बचाव करने में मदद कर सकता है.

भारतीय भोजन क्यों है सेहतमंद

हमारा पारंपरिक खाना अपने प्राकृतिक और संतुलित इंग्रीडिएंट्स के कारण स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है. पुराने समय में लोग ताज़ा और सादा खाना खाते थे, जिससे पाचन दुरुस्त रहता था और ब्लड शुगर लेवल संतुलित बना रहता था.

क्या खाएं: फाइबर और प्रोटीन से भरपूर भोजन

अपने आहार में बाजरा, साबुत गेहूं, ब्राउन राइस और जौ को शामिल करें. इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और ब्लड शुगर धीरे-धीरे रिलीज़ होता है. इसके साथ ही मसूर और अन्य दालें भी खाएं,  ये प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत हैं और भोजन को पोषक बनाती हैं. आपको बता दें कि सिंपल भारतीय थाली जैसे दाल, रोटी, सब्ज़ी और दही का कॉम्बिनेशन शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व देता है और ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने नहीं देता.

सब्जियां जो करें नेचुरल शुगर कंट्रोल

करेला, मेथी, पालक और भिंडी जैसी सब्ज़ियां प्राकृतिक शुगर नियंत्रक मानी जाती हैं. इनका पूरा पोषण पाने के लिए इन्हें हल्का पकाकर या स्टीम करके खाएं.

ये भी पढ़ें: बेड पर लेटते ही आ जाएगी गहरी नींद, बाबा रामदेव ने बताया सोने से पहले क्या खाना है

मसाले भी हैं दवा

भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाले मसाले सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाते, बल्कि सेहत भी सुधारते हैं.

• हल्दी: सूजन कम करती है और इंसुलिन को बेहतर काम करने में मदद करती है.
• मेथी के दाने और दालचीनी: ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मददगार हैं.

खाने की पुरानी आदतें जो करती थीं कमाल

सदियों पहले भारतीय घरों में कुछ ऐसी खानपान आदतें थीं जो सेहत के लिए बेहद लाभकारी थीं:
    •    लोग ताज़ा पका खाना खाते थे.
    •    एक तय समय पर भोजन करते और देर रात में नहीं खाते थे.
    •    लंच मुख्य भोजन होता था और डिनर हल्का.
    •    व्रत और हल्का आहार (जैसे खिचड़ी) पाचन तंत्र को आराम देता था.

खाने का सही तरीका

पुराने समय में लोग जब खाना खाते थे तो उसका तरीका भी बिल्कुल अलग था.

    •    लोग बैठकर ध्यानपूर्वक खाते थे.
    •    हाथों से खाना एक तरह की माइंडफुल ईटिंग थी, जिससे व्यक्ति खाने पर ध्यान केंद्रित करता था.
    •    भोजन का समापन दही या छाछ से होता था, जो पाचन को सुधारता और ब्लड शुगर को संतुलित रखता था.

हेल्दी स्नैक्स का चलन

पहले लोग डिब्बाबंद या तली-भुनी चीज़ें नहीं खाते थे. स्नैक्स के तौर पर वे लेते थे:

    •    भुने चने
    •    मूंगफली
    •    फल
    •    मुट्ठीभर बादाम

मिठाइयाँ भी गुड़ से बनी होती थीं, न कि सफेद चीनी से. तेल के रूप में सरसों, तिल या मूंगफली का तेल कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता था.

आज भी संभव है परंपरागत सेहत

डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए अब भी आपको किसी खास डाइट या विदेशी भोजन की जरूरत नहीं है. बस इतना करें:
    •    सादा और ताज़ा खाना खाएं
    •    समय पर भोजन करें
    •    स्थानीय और मौसमी इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल करें

यह सब मिलकर ब्लड शुगर को संतुलित रखेंगे और शरीर को अंदर से मजबूत बनाएंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Diabetic Patient Ke Liye Diet Chart, Expert Diet Chart For Diabetic Patients, Diabetic Breakfast Ideas, Diabetic Breakfast Mistakes
Get App for Better Experience
Install Now