डायबिटीज रोगी नाश्ते में खाते हैं अगर ये चीजें, तो तेजी से बढ़ने लगता है ब्लड शुगर लेवल, आज ही छोड़ दें

Worst Breakfast For Diabetics: डायबिटीज में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये सवाल हर शुगर रोगी पूछता है, लेकिन क्या आप जानते हैं डायबिटीज रोगियों को नाश्ते में क्या नहीं खाना चाहिए? चलिए आसान भाषा में बताते हैं.

डायबिटीज रोगी नाश्ते में खाते हैं अगर ये चीजें, तो तेजी से बढ़ने लगता है ब्लड शुगर लेवल, आज ही छोड़ दें
Diabetic Breakfast Mistakes: डायबिटीज में नहीं खानी चाहिए ये चीजें.

Breakfast to Avoid In Diabetes: डायबिटीज में खानपान का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है. ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है. खासतौर पर सुबह का नाश्ता बहुत अहम होता है, क्योंकि रातभर के उपवास के बाद शरीर को पहली बार एनर्जी मिलती है. अगर डायबिटीज रोगी नाश्ते में गलत चीजें खा लें, तो ब्लड शुगर अचानक बढ़ सकता है और दिनभर की सेहत बिगड़ सकती है. क्या आप जानते हैं डायबिटीज में नाश्ते में क्या नहीं खाना चाहिए? आइए आसान भाषा में जानते हैं कि डायबिटीज रोगी को नाश्ते में किन चीजों से बचना चाहिए और क्यों.

डायबिटीज रोगियों को नाश्ते में क्या नहीं खाना चाहिए?- (What Should Diabetics Not Eat For Breakfast?)

1. मैदा से बनी चीजें

मैदा में फाइबर नहीं होता और यह बहुत जल्दी पच जाता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है. सुबह-सुबह ब्रेड, समोसा या मैदे का पराठा खाने से शुगर लेवल बिगड़ सकता है.

2. मीठे फल

हालांकि फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ फल डायबिटीज रोगियों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. केला, आम और चीकू में नेचुरल शुगर ज्यादा होती है, जो सुबह के समय ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकती है.

3. मीठा दलिया या कॉर्नफ्लेक्स

अगर आप दलिया या कॉर्नफ्लेक्स में चीनी या मीठा दूध डालते हैं, तो यह डायबिटीज के लिए सही नहीं है. ये चीजें ग्लूकोज को तेजी से बढ़ाती हैं और शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

4. पैक्ड जूस और एनर्जी ड्रिंक

पैक्ड जूस में नेचुरल फल कम और शुगर ज्यादा होती है. एनर्जी ड्रिंक भी शुगर और कैफीन से भरपूर होते हैं, जो डायबिटीज रोगियों के लिए खतरनाक हो सकते हैं.

5. बिस्किट, नमकीन और प्रोसेस्ड स्नैक्स

बाजार में मिलने वाले बिस्किट, नमकीन और स्नैक्स में छुपी हुई शुगर और नमक की मात्रा ज्यादा होती है. ये चीजें नाश्ते में लेने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है और दिल की बीमारी का खतरा भी बढ़ता है.

डायबिटीज रोगी नाश्ते में क्या खाएं?

  • ओट्स या बिना मीठा दलिया.
  • उबले अंडे या टोफू.
  • अंकुरित दालें.
  • लो-फैट दूध या दही.
  • साबुत अनाज की रोटी.
  • खीरा, टमाटर, पालक जैसे सब्जियां

डायबिटीज रोगियों के लिए नाश्ता सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने का एक अहम मौका होता है. अगर आप ऊपर बताई गई चीजों का सेवन करते हैं, तो आज ही इन्हें छोड़ दें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

