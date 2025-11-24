बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने 24 नंवबर को आखिरी सांस ली. वह पिछले कुछ दिनों से ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थे. कुछ समय पहले बॉलीवुड के वयोवृद्ध अभिनेता धर्मेंद्र जी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था. डॉक्टर्स ने अब उन्हें बाकी इलाज घर पर ही कराने की सलाह थी और उनकी सेहत में हो रहे सुधार के लिए फैंस दुआएं कर रहे थे. लेक‍िन आज इस दुखद खबर ने सबको रुला द‍िया. इस दौरान, फैंस एक बार फिर उनकी फिल्मी पर्दे की आभा और निजी ज़िंदगी को याद कर रहे हैं. जहाँ उनका फ़िल्मी सफ़र एक किंवदंती है, वहीं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी बॉलीवुड के इतिहास का सबसे चर्चित अध्याय रही है.

धर्मेंद्र ने साल 1980 में हेमा मालिनी से शादी की थी, जबकि वह पहले से ही प्रकाश कौर से शादीशुदा थे और उनके चार बच्चे थे - सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता. इसी वजह से, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने शादी के बाद भी उनसे अलग रहने का फैसला किया. यह फैसला क्यों लिया गया और इस पर हेमा मालिनी की क्या राय है, आइए जानते हैं.

1. हेमा मालिनी ने क्यों चुना धर्मेंद्र से अलग रहना?

हेमा मालिनी ने अपनी आत्मकथा 'हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' में इस मुश्किल फैसले पर खुलकर बात की थी. उनका बयान उनकी महानता और दूसरों के प्रति सम्मान को दर्शाता है.

दूसरों का सम्मान: हेमा मालिनी ने साफ कहा था, "मैं किसी को डिस्टर्ब (परेशान) नहीं करना चाहती थी." उनका यह फैसला, धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बच्चों के प्रति उनके सम्मान और मर्यादा को दिखाता है.

संतुष्टि और खुशी: वह कहती हैं, "धर्म जी ने मेरे और मेरी बेटियों के लिए जो कुछ भी किया, मैं उससे खुश हूँ." हेमा जी का फैसला ग्रेस और समझदारी से भरा था. उन्होंने परिवार में किसी तरह की अशांति पैदा करने के बजाय, अपने लिए शांति और खुशी का रास्ता चुना.

2. लोगों के तानों पर ड्रीम गर्ल का जवाब

जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का रिश्ता सार्वजनिक हुआ, तो समाज में बहुत तरह की बातें हुईं. लोगों ने उन पर उँगलियाँ उठाईं और उन्हें 'दूसरी महिला' (the other woman) कहकर पुकारा.

आरोप और चर्चाएं: हेमा जी ने स्वीकार किया, "लोग मुझ पर उँगलियाँ उठाते थे. हम पर इल्ज़ाम लगाए जाते थे. मुझे पता था कि लोग मेरे पीछे मेरे बारे में बातें करते थे."

खुशी को चुना: इन सब बातों के बावजूद, हेमा मालिनी ने इन नकारात्मक बातों को महत्व नहीं दिया. उन्होंने कहा, "मैं बस इतना जानती थी कि वह (धर्मेंद्र) मुझे खुश करते हैं, और मुझे बस खुशी चाहिए थी." उन्होंने आलोचनाओं को नज़रअंदाज़ किया और अपनी खुशी को प्राथमिकता दी.

3. 'पुलिस अफ़सर' बनने से इंकार

हेमा मालिनी ने अपनी गैर-पारंपरिक शादी के बारे में अपनी बेबाक राय रखी. उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि इस अलग तरह की शादी ने उन्हें अलग-थलग कर दिया.

रिश्ते की आज़ादी: उन्होंने कहा, "मैं कोई पुलिस अफसर नहीं हूँ जो हर वक्त उन पर नज़र रखे. मुझे लोगों को यह दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि वह (धर्मेंद्र) मुझसे कितने दिन मिलने आते हैं."

पिता का कर्तव्य: हेमा जी ने हमेशा धर्मेंद्र के कर्तव्य पर भरोसा किया. वह कहती हैं, "वह (धर्मेंद्र) एक पिता के रूप में अपना फर्ज जानते हैं, और मुझे उन्हें कभी भी याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी."

यह दिखाता है कि उनका रिश्ता विश्वास और सम्मान पर आधारित है, न कि शक और निगरानी पर.

4. जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करना

लेहरें रेट्रो (Lehren Retro) के साथ एक बातचीत में, हेमा मालिनी ने अपनी ज़िंदगी की इस अनोखी परिस्थिति और शादी के बावजूद अलग रहने के बारे में फिर से बात की थी.

स्वीकार्यता: उन्होंने कहा, "कोई भी ऐसे रहना नहीं चाहता. लेकिन जो अपने आप हो जाता है, आपको उसे स्वीकार करना पड़ता है."

संतुष्ट जीवन: उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस बात से दुखी नहीं हैं. वह कहती हैं, "मैं ख़ुद में खुश हूँ. मेरे दो बच्चे हैं, और मैंने उन्हें अच्छी तरह से पाला है." धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की दो बेटियाँ हैं - ईशा और अहाना देओल.

5. धर्मेंद्र की सेहत और परिवार का साथ

फिलहाल, धर्मेंद्र जी की सेहत को लेकर उनके परिवार ने बताया है कि वह दवाओं पर अच्छी तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ठीक हो रहे हैं. यह दिखाता है कि परिवार का बंधन हर परिस्थिति में अटूट है.

एकजुटता: अस्पताल में, सनी, बॉबी, हेमा मालिनी अपनी बेटी ईशा और अभय देओल के साथ उन्हें देखने पहुँचे थे.

बॉलीवुड का समर्थन: सलमान खान और शाहरुख खान के बाद, आमिर खान भी धर्मेंद्र जी से मिलने अस्पताल पहुँचे थे, जो इंडस्ट्री में उनके गहरे सम्मान को दर्शाता है.

सम्मान और समझ का रिश्ता

हेमा मालिनी अलग क्यों रहती हैं, इसका जवाब केवल एक शब्द में है - 'मर्यादा'.

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी हमें सिखाती है कि रिश्ते केवल साथ रहने से नहीं बनते, बल्कि विश्वास, समझदारी और सबसे बढ़कर, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने से बनते हैं. हेमा मालिनी ने अपनी खुशी के साथ-साथ धर्मेंद्र के पहले परिवार की गरिमा का भी पूरा ख्याल रखा, और यही उनके रिश्ते को बॉलीवुड के सबसे परिपक्व और अनोखे रिश्तों में से एक बनाता है.

