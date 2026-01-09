'मेरी पत्नी अब भी अपने एक्स प्रेमी से प्यार करती है', रेडिट पर एक व्यक्ति ने शेयर की अपनी दिल दहला देने वाली दुविधा और सलाह मांगी

Relationship Tips: भारतीय शादी मुख्य रूप से दो लोगों यानी एक पुरुष और एक महिला के बीच एक पवित्र और स्थायी रिश्ता है, जो विश्वास, प्यार, सम्मान और समझ पर आधारित रिश्ता है, लेकिन कुछ गलतियां रिश्ते में दरार तक पैदा कर सकती है. हालांकि, बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात करते हैं और खासतौर पर सोशल साइट्स पर. दरअसल, एक 33 साल के युवक ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बेहद परेशान करने वाले दौर के बारे में खुलकर बात की है. उसने अपनी कहानी Reddit के Inside Indian Marriage सबरेडिट पर साझा की, जिसने कई लोगों को झकझोर दिया. उसने लिखा कि उसकी पत्नी ने स्वीकार किया है कि वह अब भी अपने पूर्व प्रेमी से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है. यह खुलासा शादी के पांच साल बाद हुआ.

“मेरी पत्नी अपने एक्स से प्यार करती है”

33 वर्षीय युवक ने बताया कि उसने अपनी पत्नी (30) से छह महीने डेटिंग के बाद लव मैरिज की थी. उसे पत्नी के पिछले रिश्ते की जानकारी थी और उसने सोचा था कि वह रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है. शादी के बाद वह खुद को बेहद खुश मानता था और सोचता था कि उसने “जिंदगी जीत ली” है. पत्नी ने उसे हमेशा खास और प्यार का एहसास दिलाया, लेकिन हालात तब बदले जब पत्नी अचानक अपने एक्स से मिली. इसके बाद उसका व्यवहार बदल गया वह उदास और दूर-दूर रहने लगी.

कई बार बातचीत करने के बाद पत्नी ने कबूल किया कि वह अपने पुराने रिश्ते को कभी भूल नहीं पाई और अक्सर सोचती है कि क्या होता अगर रिश्ता खत्म न हुआ होता. उसने यह भी कहा कि पति उसे अपने एक्स जैसा लगता है और इसी वजह से उसने शादी की. पत्नी ने स्वीकार किया कि वह अब भी अपने पूर्व प्रेमी को याद करती है. युवक को यह भी पता चला कि पत्नी ने सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सेव किए हैं, जिनमें एक्स को याद करने और ब्रेकअप पर पछताने जैसी बातें थीं. इस खुलासे ने उसकी शादी और रिश्ते की सच्चाई पर सवाल खड़े कर दिए.

Reddit पर लोगों की प्रतिक्रिया

Reddit यूजर्स ने युवक के लिए सहानुभूति जताई और कई ने उसे तलाक लेने की सलाह दी. एक कमेंट में लिखा था, “उसने कहा कि तुम उसके एक्स जैसे हो, इसलिए उसने तुम्हें चुना, यह बहुत गलत बात है. किसी ने कहा कि अगर वह अब भी अपने एक्स से प्यार करती है तो शादी खत्म कर दो. एक अन्य यूजर ने चेतावनी दी कि बच्चे मत प्लान करो जब तक यह मामला सुलझे. इसके अलावा कई लोगों ने कहा कि वह कभी “उस शख्स” से मुकाबला नहीं कर पाएगा, जिसे पत्नी अब भी याद करती है. एक कमेंट में लिखा था कि तुम सिर्फ उसके एक्स का रिप्लेसमेंट हो, तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करे. हालांकि, कुछ लोगों ने कपल थेरेपी और ईमानदार बातचीत की सलाह दी.

अगर पत्नी एक्स से शादी करना चाहती है, तो उसे जाने दो.

अगर वह तुम्हारे साथ रहना चाहती है, तो एक्स से हर तरह का संपर्क खत्म करें.

तलाक लो, क्योंकि भले ही वह संपर्क तोड़ दे, उसके दिल में एक्स की जगह तुम नहीं ले पाओगे.

