Family Relationship Tips: बिना गुस्सा किए डिफिक्लट लोगों से कैसे निपटें? साइकोलॉजी के अनुसार ये 5 असरदार टिप्स अपनाएं

Family Relationship Tips: जिंदगी में हर तरह के लोग मिलते हैं. कुछ सहज होते हैं, तो कुछ हमारी सहनशक्ति की परीक्षा लेते हैं. ऐसे मुश्किल लोगों से निपटना थकाने वाला हो सकता है, चाहे वह दबाव डालने वाला सहकर्मी हो या आलोचना करने वाला रिश्तेदार, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप कैसे शांत रहकर अपनी मानसिक शांति बनाए रखते हैं. अगर आप भी ऐसे लोगों से जूझ रहे हैं, तो ये मनोविज्ञान आधारित टिप्स आपके काम आएंगे.

भरोसेमंद लोगों से बात करें

गलत व्यक्ति से अपनी परेशानी साझा करने से गुस्सा और बढ़ता है, जबकि सही व्यक्ति से बात करने से राहत मिलती है. रिसर्च के अनुसार, भावनाएं साझा करने पर तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर 20-30% तक कम हो सकता है. यह भावनात्मक डिक्लटरिंग जैसा है. आपको दृष्टिकोण मिलता है, अनुभव मान्य होता है और आप मजबूत होकर लौटते हैं. ध्यान रखें, गपशप से बचें और ऐसे दोस्तों से बात करें जो आपको हंसने या समाधान सोचने में मदद करें.

अधिकतर लोगों के व्यवहार में पैटर्न होता है, मुश्किल लोग भी इसमें शामिल हैं. उनके पैटर्न को पहचानना आपको मानसिक रूप से तैयार करता है. यह आपके दिमाग के एमिग्डाला को रीवायर करता है, जिससे आप कम प्रतिक्रियाशील होते हैं.

किसी की तंज भरी टिप्पणी? तुरंत जवाब न दें. गहरी सांस लें और रुकें. प्रतिक्रिया देना भावनात्मक आवेग है, जबकि उत्तर देना समझदारी है. चुप रहना कमजोरी नहीं, रणनीति है. जब कोई चिल्ला रहा हो, तो आपकी शांत आवाज स्थिति को शांत कर सकती है. मनोविज्ञान में इसे इमोशनल कॉन्टेजन कहते हैं, लोग अनजाने में आपके व्यवहार को प्रतिबिंबित करते हैं.

याद रखें आप थेरेपिस्ट नहीं हैं. दूसरों के मूड को ठीक करना आपका काम नहीं. अगर कोई गुस्से में है या परेशान है, तो यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं. अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें, उनकी भावनाओं पर नहीं. आप अपनी शांति के जिम्मेदार हैं, उनकी हीलिंग के नहीं. पीछे हटें, उन्हें खुद संभलने दें.

