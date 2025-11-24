धर्मेंद्र-हेमा की Love Story फिल्मी Story से कम नहीं, जानिए कैसे अपने रिश्ते को भी बनाएं मजबूत

Dharmendra-Hema Malini Love Story: बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र जी का 89 साल की उम्र में निधन हो गया. 24 नवंबर को उन्होंने अंतिम सांस ली. बता दें कि उनको उनके फिल्मों में सक्सेस के साथ ही उनकी लव स्टोरी के लिए भी जाना जाता है. बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ प्यार के किस्से भी काफी मशहूर हैं. आज के समय में जहां लोगों के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट जाते हैं. लेकिन, हमारे आसपास कुछ जोड़ियां ऐसी होती है जो वक्त की हर कसौटी पर खरी उतरती हैं. ऐसी ही एक जोड़ी है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की. धर्मेंद्र और हेमा की मोहब्बत गहरी और सच्ची रही. तमाम मुश्किलों और समय की मार के बावजूद इनका रिश्ता आज भी कायम रहा है. अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ ही ऐसा ही रिलेशन हों तो इनकी लव स्टोरी से बहुत कुछ सीखने लायक है.

वो 5 ट्रिक्स जो धर्मेंद्र-हेमा की स्टोरी से आप सीख सकते हैं | 5 Tricks You Can Learn From Dharmendra-Hema's Love Story

ये भी पढ़ें: बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र जी का 89 साल की उम्र में हुआ निधन, बढ़ती उम्र में इन बीमारियों से रहें सावधान

1. सच्चे इरादे और साफ नीयत

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने हमेशा ही खुलकर प्यार किया है. उन्होंने कभी भी एक-दूसरे के लिए अपने जज्बात छुपाए नही हैं. उनके रिश्ते से ये बात साफ पता लगती है कि उनके रिश्ते में सच्चाई और साफ नीयत सबसे जरूरी होती है.

टिप: गर्लफ्रेंड से बात करते समय हमेशा ईमानदारी बरतें. झूठ बोलना और दिखावा करना आपके रिश्ते को और कमजोर बना सकता है.

2. बातों में मिठास और इज्जत

धर्मेंद्र ने हमेशा ही हेमा मालिनी की तारीफ करते थे और सभी के सामने उन्हें पूरा सम्मान भी देते थे. आपको बता दें कि किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ा बेस इज्जत होती है. अगर आप अपने पार्टनर को इज्जत नहीं देते हैं तो आपके रिश्ते में कमी है जो पूरी नहीं हो पाएगा.

टिप: उसकी बातों को ध्यान से सुनें, उसकी राय को अहमियत दें और कभी अपमान न करें.

3. छोटे-छोटे सरप्राइज

हर लड़की को स्पेशल फील करना और सरप्राइज पसंद होते हैं. धर्मेंद्र ने भी हेमा को स्पेशल फील कराने के लिए उनके लिए फूल भेजे, गाने गाए और रोमांटिक डायलॉग्स भी मारें. ये चीजें भले ही छोटी लगती हों, लेकिन दिल को छू जाती हैं.

टिप: कभी-कभी बिना वजह एक प्यारा मैसेज, छोटा गिफ्ट या साथ में वॉक पर जाना ये सब रिश्ते को ताजा बनाए रखते हैं.

4. साथ निभाने का वादा

धर्मेंद्र ने हेमा से शादी की और आज तक साथ निभाया. आपको बता दें कि किसी भी रिश्ते में सिर्फ वादा करना काफी नहीं हैं बल्कि उस वादे को निभाना भी जरूरी है. गर्लफ्रेंड को ये भरोसा दिलाएं कि आप हर हाल में उसके साथ रहेंगे.

टिप: अपने शब्दों को कर्मों से साबित करें. भरोसा ही रिश्ते की नींव है.

भले ही आज धर्मेंद्र हमारे साथ ना हों लेकिन उनकी लव-स्टोरी और उनके अभिनय को हमेशा याद रखा जाएगा.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)