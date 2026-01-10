भारत ने बनाया करोड़पति, अपनी ही सरकार की मार, करोड़ों होंगे खाक, भुगतेंगे ये 5 बांग्लादेशी क्रिकेटर

India vs Bangladesh controversy: पिछले दिनों मुस्तिफजुर रहमान (Mustafizur Rahman) को बीसीसीआई (BCCI) द्वारा आईपीएल (IPL 2026) से बाहर किए जाने के बाद इस मामले ने कूटनीति के साथ-साथ दोनों देशों के क्रिकेट रिश्तों में भी खटास आ गई है. बहरहाल, रहमान पर फैसले पर जितनी तेजी से बांग्लादेश सरकार और बोर्ड ने जैसी प्रतिक्रिया और अकड़ दिखाई, अब उसके अलग-अलग आयाम भी सामने आ रहे हैं. अपनी ही सरकार द्वारा बहुत ही जल्दबाजी में लिए गए फैसले का नुकसान अब बांग्लादेश के शीर्ष क्रिकेटरों को उठाना पड़ सकता है. इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि अग्रणी भारतीय बल्ला निर्माता कंपनियां इन बांग्लादेशी क्रिकेटरों के साथ अपना करार खत्म कर सकती हैं. चलिए आप जान लीजिए कि वो बांग्लादेशी 5 क्रिकेटर कौन हैं, जिन्हें भारतीय कंपनी के करार खत्म करने पर मोटा नुकसान झेलना होगा.



1. लिटन दास को सबसे ज्यादा नुकसान (शीर्ष करार)

सबसे महंगा करार भारतीय कप्तान एसजी के साथ बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास का है. और उन्हें इस कंपनी से हर साल खेलने का भारतीय मुद्रा में करीब डेढ़ करोड़ रुपये मिलता है. यह किसी भी बांग्लादेशी क्रिकेटर के लिए बड़ी रकम है, लेकिन अब सरकार के फैसले के कारण उन्हें इस करार से हाथ धोना पड़ सकता है. लिटन को बैट पर लोगो के लिए 80 से 1.2 करोड़, एपियरेंस (2-3 दिन) के लिए 10-15 लाख, सोशल मीडिया पोस्ट (8-12) के लिए 8-12 लाख, पूरी किट (बल्ला+ बाकी सामान) के लिए 4-6 लाख और बोनस (रिकॉर्ड, प्लेयर ऑफ द सीरीज) के लिए 5-10 लाख रुपये मिलते है. ऐसे में करार जाने पर लिटन दास को करीब 1.27 से 1.63 करोड़ रुपये का नुकसान होगा

2. मोइनउल हक (मध्यम स्तरीय करार)

बांग्लादेश का यह क्रिकेटर भी लगभग तीनों फॉर्मेट में खेलता है, लेकिन उनका करार मध्यम स्तरीय है. इससे मोइनउल को साल में 40-80 लाख रुपये फिक्स रकम मिलती है. वहीं, एपियरेंस फी से 6-10 लाख, सोशल मीडिया पोस्ट से 4-8 लाख, फुल किट के लिए 3-5 लाख और बोनस रकम के रूप में 3-6 लाख रुपये मिलते हैं. करार टूटने पर मोइनउल को 56 लाख से एक करोड़ रुपये सालाना का नुकसान होगा.

3. यासिर अली रब्बी (उभरते क्रिकेटर, सबसे शुरुआती करार)

यासिर अली रब्बी का करार भी भारत की अग्रणी SG कंपनी के साथ है. वह एक उभरते क्रिकेटर हैं और उनका करार कंपनी के साथ करीब 60 लाख रुपये का करार है. इसके तहत उन्हें फिक्स रकम के रूप में 20 से चालीस लाख, एपियरेंस फीस के रूप में 3 से 6 लाख रुपये, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए 2 से 4 लाख रुपये, किट के लिए 3 से 5 लाख और बोनस राशि के रूप में 2-4 लाख रुपये मिलते हैं. करार खत्म होने पर रब्बी को 35 से 60 लाख रुपये तक का नुकसान होगा.

4. शाकिब-अल-हसन को ज्यादा नुकसान नहीं

पूर्व कप्तान बांग्लादेश के सबसे बड़े स्टार क्रिकेटर हैं. वैसे उन पर आईपीएल में किसी ने बोली नहीं लगाई थी, लेकिन वह बांग्लादेश के लिए खेलते हैं. उनका नुकसान ज्यादा नहीं होगा क्योंकि वह ज्यादातर बांग्लादेशी कंपनियों के सामान से ही खेलते हैं. लेकिन वह बीपीएल और टेस्ट क्रिकेट में भारत की SG कंपनी के साथ खेलते हैं. अब सीमित सामान इस्तेमाल करने के कारण शाकिब को हर सल साल 15 से 25 लाख रुपये का ही नुकसान होगा.

5. नजमुल हुसैन शंटो

नजमुल का भी मध्यम स्तरीय अनुबंध है और वह SG के बल्ले से घरेलू क्रिकेट और BPL के मैचों में खेलते हैं. इसके लिए उन्हें हर साल 12-18 लाख रुपये मिलते हैं. करार टूटने पर उनका अच्छा खासा नुकसान होगा क्योंकि उनके स्तर के खिलाड़ी के लिए यह रकम कम नहीं है.



