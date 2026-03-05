Bihar Rajya Sabha Election News LIVE Updates: बिहार में जेडीयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे या नहीं, इस पर तस्वीर कुछ देर में साफ हो जाएगी. अमित शाह दिल्ली से 11 बजे पटना के लिए रवाना होंगे. सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार आज राज्यसभा चुनाव में आखिरी दिन नामांकन दाखिल कर सकते हैं. उनके बेटे के बिहार की राजनीति में एंट्री की भी संभावना है. उन्हें बिहार में डिप्टी सीएम बनाए जाने के कयास भी लगाए जा रहे हैं. नीतीश कुमार के केंद्र में जाने के बाद मुख्यमंत्री पद बीजेपी के खाते में जा सकता है. बिहार की राजनीति में पिछले दो दशकों से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे हैं. ईबीसी वर्ग में गहरी पैठ के साथ उन्हें सुशासन बाबू भी कहा जाता है. महागठबंधन के साथ 2-3 वर्षों का साथ छोड़ दें तो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बिहार की सत्ता में रहा है, हालांकि कमान हमेशा नीतीश कुमार के हाथों में रही है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव के लिए गुरुवार को पटना में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं. बिहार में नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. सूत्रों ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे. राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की समयसीमा गुरुवार को समाप्त हो जाएगी.

नीतीश ने चार महीने पहले 20 नवंबर को पटना में भव्य शपथग्रहण समारोह में रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. नीतीश के नाम पर बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है. 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को शानदार जीत मिली थी.

Nitish Kumar Rajya Sabha Nomination LIVE Updates: