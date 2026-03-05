Bihar Rajya Sabha Election News LIVE Updates: बिहार में जेडीयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे या नहीं, इस पर तस्वीर कुछ देर में साफ हो जाएगी. अमित शाह दिल्ली से 11 बजे पटना के लिए रवाना होंगे. सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार आज राज्यसभा चुनाव में आखिरी दिन नामांकन दाखिल कर सकते हैं. उनके बेटे के बिहार की राजनीति में एंट्री की भी संभावना है. उन्हें बिहार में डिप्टी सीएम बनाए जाने के कयास भी लगाए जा रहे हैं. नीतीश कुमार के केंद्र में जाने के बाद मुख्यमंत्री पद बीजेपी के खाते में जा सकता है. बिहार की राजनीति में पिछले दो दशकों से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे हैं. ईबीसी वर्ग में गहरी पैठ के साथ उन्हें सुशासन बाबू भी कहा जाता है. महागठबंधन के साथ 2-3 वर्षों का साथ छोड़ दें तो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बिहार की सत्ता में रहा है, हालांकि कमान हमेशा नीतीश कुमार के हाथों में रही है.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव के लिए गुरुवार को पटना में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं. बिहार में नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. सूत्रों ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे. राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की समयसीमा गुरुवार को समाप्त हो जाएगी.
नीतीश ने चार महीने पहले 20 नवंबर को पटना में भव्य शपथग्रहण समारोह में रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. नीतीश के नाम पर बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है. 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को शानदार जीत मिली थी.
Nitish Kumar News LIVE Updates: जो नई सरकार बनेगी उसे मेरा पूरा सहयोग रहेगा-नीतीश कुमार
सीएम नीतीश कुमार ने एक पोस्ट में कहा कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं. इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं. जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा.
Nitish Kumar News LIVE Updates: नीतीश कुमार ने जताई राज्यसभा जाने की इच्छा
बिहार के सीएम नीतीश कुमार गुरुवार को राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि उनके मन में संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही एक इच्छा थी. पढ़िए उन्होंने क्या कहा.
अमित शाह दिल्ली से 11 बजे पटना के लिए रवाना होंगे
राज्यसभा चुनाव के लिए सभी एनडीए उम्मीदवार 1.30 बजे के आसपास नामांकन करेंगे. अमित शाह दिल्ली से 11 बजे पटना के लिए रवाना होंगे. अमित शाह का विशेष चार्टर्ड प्लेन 12:20 में पटना में लैंड होगा. अब 1 बजे नितिन नवीन के साथ शिवेश राम और उपेंद्र कुशवाहा नॉमिनेशन करेंगे.
Nitish Kumar News LIVE Updates: पार्टी उन्हीं की बनाई हुई है, यह नीतीश कुमार का फैसला : ललन सिंह
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पटना पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पार्टी उन्हीं की बनाई हुई है. यह नीतीश कुमार का फैसला है; उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री जो भी रास्ता चुनें, पार्टी उन्हीं की बनाई हुई है. हम चाहें या न चाहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यह उनकी मर्जी से होगा। बिहार में नीतीश कुमार ने जो हासिल किया है, वह किसी की कल्पना से परे है. नीतीश कुमार ने बिहार का निर्माण किया है, इसलिए यह फैसला नीतीश कुमार का है.
Nitish Kumar News LIVE Updates: नितिन नवीन ने नामांकन के पहले दर्शन किए
राज्यसभा नामांकन दाखिल करने जा रहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सुबह काली मंदिर और महावीर मंदिर में दर्शन किए.नितिन नवीन ने कहा, अब तक का मेरा जैसा सफर रहा है, उसी भाव से आगे का भी सफर रहे. बिहार उनके जीवन में खास स्थान रखता है.
Nitish Kumar News LIVE: राजनीतिक अध्याय के अवसान की कहानी- मनोज झा
राजद नेता मनोज कुमार झा ने भी प्रतिक्रिया दी है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन की संभावना पर मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, इस खबर के पीछे कोई सच्चाई है या अफवाह नहीं है तो ये एक राजनीतिक अध्याय के अवसान की कहानी है. झा ने कहा, भाजपा ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के महाराष्ट्र के मॉडल के बाद काफी बदलाव कर लिए हैं. बिहार में भी उस पर उन्होंने काम करने की कोशिश की है.
Nitish Kumar News LIVE: बिहार में जेडीयू नेता राजीव रंजन हो गए भावुक
नीतीश कुमार के आवास पर जमा जेडीयू कार्यकर्ता
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों के बीच पटना में मुख्यमंत्री आवास पर जदयू के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं. वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं. कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीतीश कुमार के साथ साजिश हुई है.हम उन्हें राज्यसभा नहीं जाने देंगे
Nitish Kumar Rajya Sabha News Live: नीतीश कुमार ही रहें बिहार के सीएम -राजीव रंजन पटेल
JDU नेता राजीव रंजन पटेल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन दाखिल करने की संभावना पर कहा, निशांत कुमार को राज्यसभा भेजें, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार रहें. बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कल होली नहीं मनाई है. आज हजारों जदयू कार्यकर्ता रो रहे हैं. लोगों ने नीतीश के लिए वोट मांगा था न कि किसी अन्य के लिए नहीं. आज नीतीश कुमार हट जाएंगे तो किसी ने कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा. नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक है.
Bihar Rajya Sabha Nomination News LIVE: बीजेपी से नितिन नवीन और शिवेश कुमार प्रत्याशी
BJP ने पार्टी प्रमुख नितिन नवीन और बिहार इकाई के महासचिव शिवेश कुमार को राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है. एनडीए में शामिल दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को भी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है.
Nitish Kumar News LIVE: नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बने थे सीएम
नीतीश कुमार ने 4 महीने पहले 20 नवंबर को पटना में रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की थी. विधानसभा चुनाव में बीजेपी-जेडीयू की अगुवाई वाले गठबंधन को 200 से ज्यादा सीटों पर शानदार जीत मिली थी.
Bihar Rajyasbha Nomination LIVE: बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की संभावना के बीच जदयू के कुछ नेता भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे. नीतीश कुमार और बेटे निशांत के समर्थन में नारे लगाए गए. नीतीश कुमार के पुत्र निशांत जल्द ही सक्रिय राजनीति में आने सकते हैं.
Bihar News LIVE: नीतीश कुमार 11.30 बजे के करीब दाखिल कर सकते हैं नामांकन
नीतीश कुमार आज 11.30 बजे नामांकन दाखिल कर सकते हैं. बीजेपी के सूत्रों ने नीतीश कुमार के पद छोड़ने की स्थिति में नए मुख्यमंत्री को लेकर चुप्पी साध रखी है. सूत्रों ने कहा कि इस तरह का फैसला केवल दिल्ली स्थित उनके शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही लिया जा सकता है.
Bihar Rajyasabha Nomination LIVE: नीतीश कुमार 11 बजे के करीब दाखिल कर सकते हैं नामांकन
जदयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं. चौधरी का यह बयान राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल होने से ठीक एक दिन पहले आया है. पिछले सप्ताह 75 वर्ष के हुए नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं.मुख्यमंत्री ही अंतिम निर्णय लेंगे.