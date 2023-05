इन 5 चीजों को भूलकर भी न रखें माइक्रोवेव में, हो सकता है भारी नुकसान

Pankaj Bhadauria ने बताया अदरक छीलने से लेकर नॉन स्टिक बर्तन की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के आसान तरीके, आप लीजिए जान

माइक्रोवेव में कभी नहीं रखनी चाहिए ये 5 चीजें | 5 Things You Should Never Put in a Microwave

1.अंडा: कभी भी पूरे अंडे को माइक्रोवेव में नहीं रखना चाहिए, इसके फटने का खतरा रहता है!

2. एल्युमिनियम फॉयल में खाना: एल्युमिनियम फॉयल में खाना रखने से माइक्रोवेव में आग लगने का खतरा रहता है.

3. फ्रोजन फ्रूट्स: यदि आप माइक्रोवेव में फ्रोजन फ्रूट्स को डीफ्रॉस्ट करते हैं, तो ऐसा करने से वो खराब हो सकते हैं.

4. स्टायरोफोम कंटेनर: स्टायरोफोम कंटेनर में खाना रखकर गर्म करने से कंटेनर में मौजूद केमिकल्स खाने में मिल सकते हैं, कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं.

5. फ्रोजन मीट: फ्रोजन मीट को आप अगर माइक्रोवेव में डिफ्रॉस्ट करते हैं तो यह समान रूप से नहीं पकते हैं! यह कही पके और कहीं कच्चे रह जाते हैं.

यहां देखें वीडियो

बता दें कि शेफ पंकज भदौरिया इस तरह के कई नुस्खे अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. ये सभी बहुत काम के होते हैं. इसके पहले भी वो इसी तरह की कुछ छोटी-छोटी लेकिन काम की बातों को शेयर कर चुकी हैं.

घर पर कैसे बनाएं गोल गप्पे | Paani Puri Recipe | Golgappa Recipe | Popular Indian Chat Recipe