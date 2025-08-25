विज्ञापन
विटामिन डी का खजाना है छोटा सा दिखने वाला यह फल, धूप, अंडा और मच्छली से भी ज्यादा ताकतवर

Vitamin D Deficiency: शरीर में विटामिन डी की कमी होना कई और बीमारियों को जन्म दे सकती है. इसलिए अगर आप नेचुरल तरीके से बिना अंडा, मच्छली खाए विटामिन डी बढ़ाना चाहते हैं तो इस फल का सेवन शुरू कर दें.

Orang For Vitamin D: संतरा विटामिन डी का अच्छा स्रोत है.

Vitamin D Deficiency: विटामिन डी शरीर के लिए बहुत जरूरी है. इसकी कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं. सबसे बड़े दुष्प्रभाव मूड में बदलाव, तनाव और थकान हैं. हम में से ज्यादातर लोग शरीर में विटामिन्स की कमी पर ध्यान नहीं देते हैं, जब ज्यादा दिक्कत होने लगती है, तो कहीं डॉक्टर या हेल्थ चेकअप की ओर भागते हैं. आजकल विटामिन डी की कमी होना आम हो गया है. क्योंकि, लोग सुबह की धूप के सीधे संपर्क में नहीं आते हैं. आपको बता दें, धूप विटामिन डी का एक प्राकृतिक स्रोत है. माना जाता है कि सूरज की रोशनी से विटामिन डी लेने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है. इस समय लोग अपने घरों या ऑफिस के अंदर होते हैं. जिससे विटामिन डी नहीं मिल पाता है और शरीर में इस जरूरी विटामिन की कमी होने लगती है. विटामिन डी की कमी के लक्षण अगर नजरअंदाज किए जाएं तो ये आगे चलकर मुश्किल पैदा कर सकते हैं.

बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि विटामिन डी क्यों जरूरी है? तो आपको बता दें यह हड्डियों को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों को ताकत देता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है. आमतौर पर लोग मानते हैं कि विटामिन डी सिर्फ धूप, अंडे और मछली से ही मिलता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा फल भी विटामिन डी का जबरदस्त स्रोत हो सकता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं संतरे (Orange) की। यह छोटा सा दिखने वाला फल विटामिन डी का खजाना है और कई मामलों में धूप, अंडे और फिश से भी ज्यादा असरदार साबित हो सकता है.

विटामिन डी के लिए संतरा | विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत (Oranges for Vitamin D | Natural Source of Vitamin D)

संतरे में विटामिन डी के साथ-साथ विटामिन सी, कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयोडीन जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं. रोजाना एक संतरा खाने या उसका जूस पीने से शरीर को जरूरी पोषण मिलता है और विटामिन डी की कमी दूर होती है.

विटामिन डी के फायदे (Benefits of Vitamin D)

हड्डियों को मजबूती के लिए फायदेमंद: विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं.
मसल्स ग्रोथ में मददगार: यह मांसपेशियों को ताकत देता है और दर्द की समस्या को कम कर सकता है.
इम्यूनिटी बढ़ाता है: विटामिन डी शरीर को इंफेक्शन और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है.
बालों और त्वचा के लिए फायदेमंद: विटामिन डी की कमी से बाल झड़ने और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.

धूप से मिलने वाला विटामिन डी

सुबह की धूप विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, लेकिन हर किसी को रोजाना पर्याप्त धूप मिलना संभव नहीं होता. खासकर सर्दियों में या बिजी लाइफस्टाइल में लोग धूप नहीं ले पाते हैं. ऐसे में संतरा जैसे फल एक बेहतरीन विकल्प बन जाते हैं.

अंडे और मछली से तुलना

अंडे और मछली भी विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं, लेकिन हर किसी की डाइट में ये शामिल नहीं होते. कुछ लोग शाकाहारी होते हैं या इन्हें पसंद नहीं करते. ऐसे में संतरा एक ऐसा फल है जिसे हर कोई आसानी से खा सकता है और इसका स्वाद भी पसंद करता है.

कैसे करें संतरा का सेवन (Right Ways To Eat Orange)

  • रोजाना सुबह एक संतरा खाएं या उसका ताजा जूस पिएं.
  • बच्चों को भी संतरे का सेवन कराएं ताकि उनकी हड्डियां मजबूत बनें.
  • संतरे को सलाद या स्मूदी में भी शामिल किया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

