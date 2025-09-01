किडनी स्टोन को गलाने में कौन से देसी जूस मददगार हैं? ये 5 जूस रोज पीने से हेल्दी रहेंगी किडनियां

Kidney Stone Home Remedies: किडनी स्टोन की समस्या बहुत आम हो गई है. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, कम पानी पीना, ज्यादा नमक और प्रोसेस्ड फूड का सेवन, ये सब मिलकर किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं. खासकर किडनी स्टोन यानी किडनी की पथरी होना हमारी खराब लाइफस्टाइल का नतीजा ही है. किडनी स्टोन छोटे-छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जो यूरिन में मौजूद मिनरल्स से बनते हैं और अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो दर्द, उल्टी, पेशाब में जलन और यहां तक कि सर्जरी की नौबत भी आ सकती है. ऐसे में बहुत लोग सवाल करते हैं कि किडनी स्टोन को कैसे गलाएं? किडनी स्टोन का इलाज क्या है, किडनी स्टोन का घरेलू उपचार आदि. यहां हम आपको कुछ ऐसे देसी जूस के बारे में बताने जा रहे हैं जो किडनी को साफ रखने में मदद करते हैं और स्टोन को धीरे-धीरे गलाने में भी सहायक हो सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे 5 जूस जो आपकी किडनी को हेल्दी बनाए रख सकते हैं.

किडनी स्टोन को बाहर निकालने में मददगार जूस (Juice Helpful In Removing Kidney Stone)

ये भी पढ़ें- पेट फूलने का घरेलू उपचार, इन चीजों में से किसी एक का करें सेवन , ब्लोटिंग से मिलेगी तुरंत राहत

1. नींबू पानी (Lemon Juice)

नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड किडनी स्टोन को बनने से रोकता है और पहले से मौजूद स्टोन को भी धीरे-धीरे तोड़ने में मदद करता है. रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने से यूरिन साफ होता है और स्टोन का खतरा कम होता है. 1 गिलास गुनगुना पानी और 1 नींबू का रस (बिना नमक या चीनी)

2. तरबूज का जूस (Watermelon Juice)

तरबूज में पोटैशियम और पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करता है. ये यूरिन को बढ़ाता है जिससे स्टोन बाहर निकलने में आसानी होती है. ताजे तरबूज के टुकड़ों को ब्लेंड करके बिना किसी एडिटिव्स के पिएं.

ये भी पढ़ें- क्या विटामिन डी की कमी से बाल झड़ते हैं? कौन सा विटामिन बना सकता है आपको गंजा, जानें क्या खाएं

3. धनिया का जूस (Coriander Juice)

धनिया सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि ये एक बेहतरीन नेचुरल डिटॉक्सिफायर भी है. आयुर्वेद में इसे किडनी के लिए अमृत माना गया है. एक मुट्ठी धनिया को पानी में उबालें, छानकर ठंडा करें और सुबह-सुबह पिएं.

4. खीरे का जूस (Cucumber Juice)

खीरा शरीर को ठंडक देता है और यूरिन को साफ करता है. इसमें मौजूद फाइबर और पानी किडनी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं. 1 खीरे को छीलकर ब्लेंड करें, थोड़ा नींबू मिलाएं और पिएं.

5. सेब का जूस (Apple Juice)

सेब में मौजूद फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सिडेंट्स किडनी को साफ रखते हैं और स्टोन बनने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं. ताजे सेब का जूस बनाएं, बिना चीनी के पिएं.

ये भी पढ़ें- किस चीज का जूस पीने से मिलता है सबसे ज्यादा Vitamin B12, जानें और दवा की बजाय करें सेवन

ध्यान रखें ये बातें-

इन जूस को नियमित रूप से पीना फायदेमंद है, लेकिन अगर स्टोन बड़ा है या दर्द ज्यादा है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

जूस के साथ पानी भरपूर मात्रा में पीना बेहद जरूरी है.

प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा नमक और कोल्ड ड्रिंक्स से बचें.

किडनी स्टोन से बचाव और राहत के लिए देसी जूस एक आसान, सस्ता और असरदार तरीका है. अगर आप रोजाना इन जूस को अपने रूटीन में शामिल करते हैं, तो आपकी किडनी लंबे समय तक हेल्दी रह सकती है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)