क्या बीयर पीने से किडनी की पथरी निकल जाती है? डॉक्टर जैदी ने बताया ये करना सही है या नहीं

Beer For Kidney Stones: पथरी होने पर कई लोग बोलते हैं कि अगर आप बियर पिएंगे तो आपकी पथरी निकल जाएगी. लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है या ऐसा करना आपकी सेहत पर कैसा और क्या असर डालेगा आप जानते हैं? आपने भी लोगों की सुनी-सुनाई बातों में आकर के पथरी होने पर बियर पी है या किसी को ऐसा करते देखा है तो एक बार डॉक्टर से जान लीजिए कि ऐसा करना सही है या गलत. डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने वीडियो में बताया कि अगर आप किडनी स्टोन होने पर बियर पीना आपकी सेहत पर कैसे असर डाल सकता है.

किडनी में पथरी होने पर बियर पीना सही है

अगर आपको किडनी स्टोन बार-बार बनते रहते हैं या ऑलरेडी आपको किडनी स्टोन है. अक्सर लोग कहते हैं कि बियर पीने से किडनी स्टोंस निकल जाते हैं. इसलिए इन मरीजों को खूब सारा बियर पीना चाहिए. लेकिन क्या ऐसा करना ठीक है? एक्सपर्ट के मुताबिक बियर एक नेचुरल डायरेटिक है यानी इसको पीने से पेशाब ज्यादा आता है और इससे छोटे साइज की पथरी फ्लश हो सकती है. लेकिन इसके साथ ही बियर में प्यूरिस होते हैं जो कि यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं. साथ ही अल्कोहल इनिशियली तो बॉडी को हाइड्रेट करता है लेकिन बाद में इससे बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है जिससे कि यूरिन कंसंट्रेटेड होता है और स्टोंस बनने के लिए सूटेबल एनवायरमेंट बन जाता है. साथ ही बियर किडनी और लीवर दोनों के ऊपर लोड डालता है और इसकी लत भी आपको लग सकती है. इसलिए याद रखिए कि बियर पथरी का इलाज नहीं है. यह एक कैजुअल ड्रिंक है जिसे डॉक्टर सलीम जैदी तो पथरी के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते हैं.

पथरी निकालने में मदद करेंगी ये नेचुरल ड्रिंक्स

आप बियर की जगह पर दूसरे सेफ अल्टरनेटिव्स लें सकते हैं. जैसे कि नींबू पानी, बार्ले वाटर, तुलसी जूस या फिर कोकोनट वाटर. यह ज्यादा नेचुरल है और बॉडी फ्रेंडली है और बिना किसी साइड इफेक्ट्स के आपके किडनीज़ को सपोर्ट करते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)