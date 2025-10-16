विज्ञापन
विशेष लिंक

किडनी में पथरी है? तो भूलकर भी न खाएं ये 5 चीजें, वरना बढ़ जाएगी तकलीफ

Kidney me Stone Hone Par Kya Nahi Khana Chaiye: अगर आपको भी किडनी में स्टोन की समस्या है तो आपको कुछ चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, इनका सेवन किडनी में स्टोंस की समस्या को बढ़ा सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
किडनी में पथरी है? तो भूलकर भी न खाएं ये 5 चीजें, वरना बढ़ जाएगी तकलीफ
Kidney Stones: किडनी के स्टोन को बढ़ा देंगी ये 5 चीजें.

Kidney Me Stone Hone Par Kya Nahi Khane Chaiye: किडनी की पथरी कितनी दर्दनाक होती है ये शायद वही लोग जान पाएंगे जो इस दर्द से गुजर चुके हैं. किडनी की पथरी होने पर खूब सारा पानी पीने की सलाह दी जाती है, लेकिन कई बार लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और जिससे उनकी हालत और खराब हो जाती है. ज्यादातर लोग पहले अपने शरीर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं. किडनी की पथरी के कारण कई हैं, जिनमें खानपान से लेकर पानी की कमी और डेली लाइफस्टाइल तक शामिल हैं. जब शरीर में कुछ मिनरल्स जैसे कैल्शियम, ऑक्सलेट या यूरिक एसिड की मात्रा जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये किडनी में जमा होकर छोटे-छोटे कणों का रूप ले लेते हैं, जिन्हें हम पथरी कहते हैं. बता दें कि इसके साथ ही कुछ चीजों का सेवन भी किडनी में पथरी होने की समस्या का कारण बन सकते हैं. डॉक्टर सलीम जैदी ने 5 ऐसे फूड्स बताए हैं जो किडनी के स्टोंस को बढ़ाते हैं. अगर आपकी किडनी में स्टोंस है तो आपको इन चीजों से दूरी बना लेनी चाहिए. 

पांच ऐसे फूड्स जो किडनी के स्टोंस को बढ़ाते हैं

आपको बता दें कि हम जिन 5 चीजों को बात कर रहे हैं इनको आपको किडनी स्टोंस के केस में नहीं खाना है.

पालक

पालक में ऑक्सिलेट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है जो कि कैल्शियम के साथ मिलकर स्टोन बनाता है. इसलिए अगर किडनी स्टोन है आपको तो पालक आपको नहीं खाना है. 

ये भी पढ़ें: हर रोज एक संतरा खाने से क्या होता है?

चुकंदर

चुकंदर भी एक हाई ऑक्सिलेट फूड है. इसलिए इसे भी किडनी स्टोन के मरीजों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए. 

टमाटर

टमाटर में जो बीज होते हैं यह इनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है. इसलिए टमाटर भी आपको किडनी स्टोन में परेशान कर सकते हैं. इसको भी नहीं खाना चाहिए. 

हाई सोडियम फूड्स

हाई सोडियम डाइट से यूरिन में कैल्शियम ज्यादा निकलता है और वही कैल्शियम स्टोंस बनाते हैं. इसलिए नमकीन, चिप्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, अचार और पापड़ जैसे हाई सॉल्ट डाइट से आपको बचना चाहिए. यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 

कोला ड्रिंक्स

किडनी में स्टोंस होने पर कोका कोला, थम्स अप और पेप्सी वगैरह जैसी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए. कोला ड्रिंक्स में फास्फोरिक एसिड होता है और यह ना सिर्फ यूरिन को एसिडिक बनाता है बल्कि यूरिक एसिड स्टोंस का रिस्क भी बढ़ा देता है. इसलिए इन ड्रिंक्स को भी आपको नहीं पीना है. 

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kidney Me Pathri Hone Par Kya Nahi Khana Chaiye, Kidney Me Pathri, Kidney Stones Hone Par Kya Khaye Kya Nahi, Kidney Stones Home Remedies, Kidney
Get App for Better Experience
Install Now