सुबह-सुबह खाली पेट क्या खाएं? इन फूड्स से दिन भर रहेगी एनर्जी, पाचन सुधरेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी | Subah Khali Pet Kya Khaye

Morningn Health Tips | Subah Khali Pet Kya Khaye: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग काम में इतने बिजी रहते हैं कि अपनी सेहत पर ध्यान ही नहीं दे पाते. यही वजह है कि छोटी-छोटी बीमारियां धीरे-धीरे बड़ी समस्या का रूप ले लेती हैं. एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि अगर आप सुबह के समय सही आदतें अपनाते हैं तो दिनभर आपकी सेहत और एनर्जी बनी रहती है. खासकर खाली पेट कुछ चीजें खाने (Subah Khali Pet Kya Khaye) से न सिर्फ पाचन बेहतर होता है, बल्कि इम्युनिटी मजबूत होती है और कई बीमारियों से बचाव भी होता है. सुबह का वक्त (Subah ka Nashta) शरीर को एनर्जी देने और टॉक्सिन बाहर निकालने के लिए सबसे सही माना जाता है. आइए जानते हैं वो कौन-सी चीजें हैं, जिन्हें रोजाना सुबह खाली पेट खाने से आपकी सेहत लंबे समय तक अच्छी रह सकती है.

सुबह खाली पेट क्या खाएं (What should I eat on an empty stomach? | Subah Khali Pet Kya Khaye)

1. पपीता : सुबह पपीता खाना सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. सुबह खाली पेट पपीता खाने से पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है और कब्ज की समस्या दूर होती है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की इम्युनिटी को मजबूत करते हैं और विटामिन-सी स्किन को भी हेल्दी बनाता है. पपीते को हेल्दी ब्रेकफास्ट के तौर पर शामिल करना एक बेहतरीन आदत हो सकती है.

2. जूस : खाली पेट ताजे जूस का सेवन करना शरीर को अंदर से साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है. आप चाहे तो खीरा, टमाटर और चुकंदर का जूस पी सकते हैं. इससे शरीर के टॉक्सिन बाहर निकलते हैं और स्किन पर नेचुरल ग्लो आता है. जूस में मौजूद मिनरल्स और विटामिन शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं.



3. सौंफ का पानी : अगर आपको बार-बार गैस, अपच या सूजन की समस्या रहती है तो सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. यह आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट और फैट बर्न करने में मदद करता है. रोजाना इसका सेवन करने से वजन कंट्रोल में रहता है और पाचन भी बेहतर होता है.



4. केला : केला एक एनर्जी बूस्टर फल है. इसमें मौजूद फाइबर पाचन को आसान बनाता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता. सुबह खाली पेट केला खाने से शरीर को तुरंत ताकत मिलती है और दिनभर एक्टिवनेस बनी रहती है. इसमें पोटेशियम भी भरपूर होता है, जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है.

5. भीगे हुए अंजीर और किशमिश : अंजीर और किशमिश को रातभर पानी में भिगोकर सुबह खाना बेहद हेल्दी माना जाता है, ये न सिर्फ पाचन को बेहतर बनाते हैं बल्कि पेट की बीमारियों को भी दूर रखते हैं. इन ड्राई फ्रूट्स में मौजूद फाइबर और मिनरल्स शरीर को डिटॉक्स करने का काम करते हैं और खून को भी साफ करते हैं.

6. नींबू पानी : नींबू पानी को डिटॉक्स ड्रिंक कहा जाता है, अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू डालकर पीते हैं तो वजन कम करने में मदद मिलती है. इसके अलावा यह स्किन को भी ग्लोइंग बनाता है और शरीर से हानिकारक पदार्थ बाहर निकालता है. नींबू पानी इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)