अमरूद है इन 10 बीमारियों का काल, खाने का सही समय, एक दिन में कितने खाएं और किन लोगों को नहीं खाना चाहिए

Best Time to Eat Guava: भारत में अमरूद को गरीबों का सेब कहा जाता है, लेकिन सेहत के मामले में यह किसी सुपरफूड से कम नहीं है. सर्दियों में आसानी से मिलने वाला यह फल स्वाद में जितना अच्छा होता है, उतना ही शरीर के लिए फायदेमंद भी. अमरूद में विटामिन C, फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यही कारण है कि आयुर्वेद और आधुनिक न्यूट्रिशन दोनों में अमरूद को खास जगह दी गई है. रोजमर्रा की कई छोटी-बड़ी बीमारियों में अमरूद किसी दवा की तरह काम कर सकता है, बस इसे सही तरीके और सही समय पर खाना जरूरी है. अमरूद के फायदे किसी चमत्कार से कम नहीं है. क्या आप अमरूद खाने के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ये शरीर को कैसे फायदा पहुंचा सकता है.

अमरूद किन 10 बीमारियों में फायदेमंद है? (Which 10 Diseases Can Guava Be Beneficial For?

1. कब्ज: अमरूद में मौजूद फाइबर पाचन को दुरुस्त करता है.

2. एसिडिटी: यह पेट को ठंडक देता है और जलन कम करता है.

3. इम्युनिटी कमजोर होना: विटामिन C रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है.

4. डायबिटीज: सीमित मात्रा में खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद मिलती है.

5. हाई ब्लड प्रेशर: पोटैशियम दिल की सेहत सुधारता है.

6. कोलेस्ट्रॉल: फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है.

7. वजन बढ़ना: कम कैलोरी और ज्यादा फाइबर वजन घटाने में मदद करता है.

8. मुंह के छाले: अमरूद के पत्ते भी छालों में लाभकारी माने जाते हैं.

9. सर्दी-खांसी: विटामिन C संक्रमण से लड़ने में मदद करता है.

10. स्किन प्रॉब्लम: एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को हेल्दी बनाते हैं.

अमरूद खाने का सही समय क्या है? | What is The Best Time To Eat Guava?

अमरूद खाने का सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट या दोपहर में भोजन से 1–2 घंटे पहले माना जाता है. रात में अमरूद खाने से कुछ लोगों को गैस या पेट दर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए रात में इसे अवॉयड करना बेहतर है.

ये भी पढ़ें: 2025 में किचन की ये 5 चीजें साबित हुई साइलेंट किलर! लोग बोले, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था

एक दिन में कितने अमरूद खाने चाहिए? | How Many Guavas Should You Eat In a day?

स्वस्थ व्यक्ति के लिए 1 मध्यम आकार का अमरूद या 2 छोटे अमरूद काफी होते हैं. ज्यादा मात्रा में खाने से कब्ज या पेट भारी होने की समस्या हो सकती है.

किन लोगों को अमरूद नहीं खाना चाहिए?

जिन लोगों को ज्यादा कब्ज की समस्या रहती है.

पेट में अल्सर या गंभीर गैस की दिक्कत वाले लोग.

ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज.

बहुत ज्यादा सर्दी-खांसी में कच्चा अमरूद नुकसान कर सकता है.

ऐसे लोगों को अमरूद खाने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए.

अमरूद सस्ता, स्वादिष्ट और सेहत का खजाना है. अगर इसे सही समय और सही मात्रा में खाया जाए, तो यह कई बीमारियों से बचाव कर सकता है. लेकिन, हर अच्छी चीज हर किसी के लिए सही हो, यह जरूरी नहीं. इसलिए अपने शरीर की जरूरत समझकर ही अमरूद को डाइट में शामिल करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)