Free में होगा शुगर कंट्रोल, लिवर की सफाई और बढ़ेगा Vitamin C, जानें पपीते के पत्तों के 6 गजब के फायदे

Benefits of papaya leaves : आइए जानते हैं पपीते के पत्तों के 6 बेमिसाल फायदे, जो आपको हैरान कर देंगे.

Benefits of papaya leaves : पपीता तो हम सभी बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पत्ते भी सेहत का खजाना हैं? एंजाइम्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और कई खास पोषक तत्वों से भरपूर पपीते के पत्तों का इस्तेमाल जूस, अर्क (Extract) या चाय के रूप में किया जाता है. आइए जानते हैं पपीते के पत्तों के 6 बेमिसाल फायदे, जो आपको हैरान कर देंगे.

पपीते के पत्तों के 6 फायदे | Benefits of papaya leaves 

1. प्लेटलेट्स बढ़ाने में मददगार (Dengue Recovery)

पपीते के पत्तों का सबसे मशहूर फायदा प्लेटलेट्स बढ़ाना है. डेंगू जैसे वायरल इन्फेक्शन के दौरान जब शरीर में प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगते हैं, तब इसका अर्क शरीर की रिकवरी में बहुत मदद करता है और प्लेटलेट्स के उत्पादन को बढ़ाता है.

2. पाचन को रखे दुरुस्त

पपीते के पत्तों में 'पपैन' (Papain) और 'काइमोपपैन' जैसे शक्तिशाली एंजाइम्स होते हैं. ये एंजाइम्स प्रोटीन को तोड़ने में मदद करते हैं, जिससे खाना जल्दी पचता है. अगर आपको अक्सर पेट फूलने (Bloating) या बदहजमी की शिकायत रहती है, तो यह काफी असरदार है.

3. ब्लड शुगर कंट्रोल करने में सहायक

डायबिटीज के मरीजों के लिए पपीते के पत्तों की चाय या अर्क काफी फायदेमंद हो सकता है. इसमें मौजूद तत्व इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारते हैं और शरीर में शुगर के स्तर को बार-बार ऊपर-नीचे होने से रोकते हैं.

4. लिवर की सेहत का साथी

पपीते के पत्तों के जूस में शरीर से गंदगी बाहर निकालने (Detoxifying) के गुण होते हैं. यह लिवर की सफाई करने में मदद करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और लिवर सही तरीके से काम कर पाता है.

5. इम्यूनिटी बढ़ाए

इन पत्तों में विटामिन-सी और फ्लेवोनॉयड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं. ये शरीर के 'ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस' को कम करते हैं और शरीर की बीमारियों से लड़ने की कुदरती शक्ति (Immunity) को मजबूत बनाते हैं.

6. सूजन और दर्द में राहत

पपीते के पत्तों में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. इसमें मौजूद खास कंपाउंड्स शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जिससे जोड़ों के दर्द और सूजन में आराम मिल सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

