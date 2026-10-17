शेफ रणवीर बरार ने बताया अष्टमी का हलवा, चना और पूरी बनाने का सही तरीका

नवरात्रि के नौ दिनों का अपना एक खास महत्व है खासकर अष्टमी और नवमी का. इस दिन कन्या पूजन का विधान है. कन्या भोज में बनने वाला हलवा, काले चने और पूरी का प्रसाद भारतीय घरों में विशेष महत्व रखता है. सूजी का हलवा अपनी मिठास और खुशबू से मन मोह लेता है, वहीं मसालेदार काले चने और कुरकुरी पूरियां इसका स्वाद कई गुना बढ़ा देती हैं. खास बात यह है कि इस प्रसाद को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री घर में आसानी से उपलब्ध होती है और इसे तैयार करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता.

आपको बता दें कि काले चने प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं, जबकि सूजी का हलवा एनर्जी देने का काम करता है. दूसरी ओर, गरमागरम तली हुई पूरियां इस पूरे भोजन को खास बनाती हैं. अगर आप भी घर पर बिल्कुल पारंपरिक स्वाद वाला हलवा, चना और पूरी बनाना चाहते हैं, तो शेफ रणवीर बरार द्वारा शेयर रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं.

कैसे बनाएं कन्या भोज-

सामग्री-

चना उबालने के लिए-

2-3 बड़े चम्मच घी

आवश्यकता अनुसार पानी

2 कप काले चने (रातभर भिगोए हुए)

मसाला मिश्रण के लिए-

2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर

2 बड़े चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर

2 बड़े चम्मच भरा हुआ धनिया पाउडर

½ बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर

एक चुटकी गरम मसाला

½ छोटी चम्मच जीरा पाउडर

¾ कप पानी

हलवा के लिए-

¼ कप घी

1½ कप सूजी

1-2 बड़े चम्मच घी

12-15 किशमिश

1 बड़ा चम्मच चिरौंजी

12-15 काजू

2½ कप गर्म पानी

1½ कप चीनी

½ छोटी चम्मच इलायची पाउडर

आटा गूंथने के लिए-

2 कप गेहूं का आटा

¼ छोटी चम्मच चीनी

स्वादानुसार सेंधा नमक

1 बड़ा चम्मच सूजी

आवश्यकता अनुसार पानी

1 छोटी चम्मच तेल

चना सब्जी के लिए-

2-3 बड़े चम्मच भरा हुआ तेल

1 छोटी चम्मच जीरा

1 हरी मिर्च (तिरछी कटी हुई)

2 हरी मिर्च (कम तीखी, तिरछी कटी हुई)

तैयार मसाला मिश्रण-

उबले हुए चने

1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया का डंठल

अन्य सामग्री

तलने के लिए तेल

¼ छोटी चम्मच घी (पूरी बेलने के लिए)

सजावट के लिए

धनिया पत्ता

बादाम (पतले कटे हुए)

विधि-

चना उबालने के लिए-

प्रेशर कुकर में घी डालें. घी गर्म होने पर आवश्यकता अनुसार पानी और भीगे हुए काले चने डालें. अच्छी तरह मिला लें. 3-4 सीटी आने तक या चने पकने तक पकाएं. एक तरफ रख दें और प्रेशर को प्राकृतिक रूप से निकलने दें.

मसाला मिश्रण के लिए-

एक बाउल में हल्दी पाउडर, देगी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर और पानी डालें. अच्छी तरह मिला लें.

हलवा के लिए-

एक कढ़ाई या हांडी में घी डालें. घी गर्म होने पर सूजी और घी डालकर मध्यम आंच पर 4-5 मिनट तक भूनें, जब तक सूजी हल्की, फूली हुई और हल्के भूरे रंग की न हो जाए. अब किशमिश, चिरौंजी और काजू डालें. 2-3 मिनट और पकाएं. गर्म पानी और चीनी डालें. सूजी के पूरी तरह पकने तक पकाएं. लास्ट में इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें. सर्विंग डिश में निकालें और ऊपर से कटे हुए बादाम से सजाएं.

आटा गूंथने के लिए-

एक परात या बाउल में गेहूं का आटा, चीनी, स्वादानुसार सेंधा नमक, सूजी और आवश्यकता अनुसार पानी डालें. नरम आटा गूंथ लें. तेल डालकर एक मिनट तक दोबारा गूंथें. आटे को बाउल में रखकर गीले कपड़े से ढक दें और 10-12 मिनट के लिए रख दें. आटे की छोटी-छोटी नींबू के आकार की लोइयां बना लें. घी लगाकर बेलन की मदद से पूरी बेल लें. गरम तेल में पूरियां डालकर कुरकुरी और हल्का गोल्डन होने तक तलें. निकालकर अब्जॉर्बेंट पेपर पर रखें और आगे उपयोग के लिए अलग रख दें.

चना सब्जी के लिए-

एक हांडी में तेल गरम करें. तेल गर्म होने पर जीरा, हरी मिर्च और तैयार मसाला मिश्रण डालें. मसाले से तेल अलग होने तक पकाएं. अब उबले हुए चने और धनिया के डंठल डालें. 12-15 मिनट तक या अच्छी तरह पकने तक पकाएं. सर्विंग डिश में निकालें और धनिया पत्ते से सजाएं.

तैयार पूरियों और हलवे के साथ गरमागरम सर्व करें.

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