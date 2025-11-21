14 दिनों तक लगातार खा लीजिए अदरक इन 3 बीमारियों के लिए है काल, जानिए कैसे सेवन करने से मिलेगा फायदा

Ginger Benefits: आज हम बात करेंगे एक ऐसी हेल्दी रेमेडी के बारे में जो अपनी हेल्थ को बूस्ट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है और वो है अदरक. हम सभी जानते हैं कि अदरक एक किचन मसाला है. लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अगर आप 14 दिन के लिए डाइट में अदरक को शामिल करते हैं तो आप अपनी बॉडी को कई हेल्थ बेनिफिट्स दे सकते हैं. अगर आप 14 दिन तक अदरक को अपने रूटीन में नहीं लेते तो आप इन फायदों से चूक जाते हैं. अदरक एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इनफ्लेमेटरी एजेंट है जो ना सिर्फ इम्यूनिटी को बढ़ाता है बल्कि डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल और स्किन हेल्थ को भी सुधारता है. डॉक्टर हंसाजी ने बताया कि अगर आप 14 दिन तक अदरक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या फायदे मिलेंगे. आइए जानते हैं 14 दिन तक अदरक कैसे लेनी है और इसके लाभ.

पाचन में सुधार

अदरक, सलाइवा, बाइल जूस और गैस्ट्रिक एंजाइम्स का उत्पादन बढ़ाता है. यह तीनों कंपाउंड्स खाने को बेहतर तरीके से तोड़ने में मदद करते हैं. इसलिए जब आप अदरक नियमित तौर पर खाएंगे तो आपका शरीर इन कंपाउंड्स का ज्यादा उत्पादन करेगा. यह आपको सूजन, इनडाइजेशन और नॉशिया से बचाने में मदद करेगा. खाना खाने के बाद आप फिर भी हल्का महसूस करेंगे और कम ब्लोटेड महसूस करेंगे.

इम्यूनिटी

अदरक में एंटीऑक्सीडेंट्स काफी हाई होते हैं. यह आपके शरीर को सूजन से लड़ने और इंफेक्शन से बचने में मदद करते हैं. अदरक आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है. खासकर जब सर्दी हो, खांसी हो तो इसका सेवन फायदेमंद हो सकता है. रिसर्च यह भी दिखाती है कि अदरक शरीर में सूजन को कम करता है. यह दर्द और सांसों से जुड़ी समस्या के लिए भी नेचुरल रेमेडी है.

बेहतर मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल

अदरक आपके शरीर की कैलोरीज को बेहतर तरीके से बर्न करने में और ब्लड शुगर को स्टेबल करने में मदद करता है. इसका मतलब है कि आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी. अदरक को एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर समझिए. यह आपको ज्यादा अलर्ट और अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए रेडी महसूस कराता है. बिना किसी एनर्जी क्रैश के.

ये भी पढ़ें: किस विटामिन की कमी से होता है शरीर के इस अंग में दर्द?

ग्लोइंग स्किन और स्ट्रेस कम

अदरक के पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं. ये फ्री रेडिकल्स स्किन को डैमेज करते हैं और एजिंग प्रोसेस को तेजी से बढ़ाते हैं. नियमित अदरक का सेवन त्वचा को ज्यादा ग्लोई और क्लियर बनाता है. अदरक आपके बॉडी में सेरेटोनिन लेवल्स को बढ़ाकर स्ट्रेस को कम कर सकता है. सेरोटोनिन आपके मूड को इंप्रूव करता है और एंग्जायटी को रिड्यूस करता है.

कैसे करें अदरक का सेवन

आइए आपको बताते हैं अदरक की हर्बल चाय कैसे बनानी है. इसके लिए आपको 1 इंच ताजा अदरक पील करके उसके पतले टुकड़े कर लें. 8 से10 तुलसी के पत्ते लें. एक छोटी दालचीनी, एक चौथाई बड़ा चम्मच सौंफ के बीज, एक चुटकी पिसी हुई या हल्दी की जड़ का एक छोटा टुकड़ा, एक चुटकी पिसी हुई काली मिर्च, आधा नींबू का छिलका.

सबसे पहले एक सॉस पैन में पानी डालकर उसे उबाल लें. अब इसमें अदरक, तुलसी के पत्ते, दालचीनी, सौंफ के बीज, हल्दी और काली मिर्च डालकर इसे धीमी-धीमी आंच पर 15 मिनट के लिए उबलने दें. आंच बंद कर दें. फिर उसमें नींबू का छिलका डालकर दो-ती मिनट तक इनफ्यूज होने दें. इस ड्रिंक को एक मग में छान लें. इस हर्बल चाय को 14 दिन तक पीजिए और देखिए कैसे अदरक आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है. आपको ज्यादा एनर्जी देता है. स्किन को क्लियर करता है और स्ट्रेस को कम करता है. अदरक सच में एक सुपर हर्ब है. यह 14 दिन की चैलेंज को अपने रूटीन में शामिल करके देखिए.

अदरक की तासीर कैसे होती है?

अदरक की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए. यह सर्दियों में शरीर को गर्म रखने, सर्दी-जुकाम में राहत देने और पाचन को बेहतर बनाने में फायदेमंद है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)