किस विटामिन की कमी से होता है शरीर के इस अंग में दर्द?

Back Pain Cause: अगर आपको पीठ दर्द की समस्या है या जानते हैं किसी और व्यक्ति को जिसे पीठ दर्द होता रहता है तो ये जानकर आपको हैरानी होगी कि पीठ दर्द का मुख्य कारण है विटामिन डी की कमी. आज इस आर्टिकल में आपको विटामिन डी की कमी की वजह से जो दर्द होते हैं उसके बारे में डॉक्टर हंसाजी ने बताया है और साथ ही ही उपाय भी बताए हैं.

विटामिन डी क्यों है जरूरी

सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि विटामिन डी हड्डियों को और मसल्स को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है. जब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो आपके शरीर में कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है. जिससे हड्डियां और मसल्स कमजोर हो जाते हैं. इस वजह से आपकी पीठ में दर्द होता है. पीठ दर्द के कारण आपको अपने काम-काज करने में परेशानी होती है.

विटामिन डी कमी के लक्षण

विटामिन डी की कमी से क्या होता है , आपको बता दें कि विटामिन डी की कमी के कॉमन सिमटम्स बताएंगे जिससे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है.

आपको हमेशा थकावट महसूस होती रहेगी.

आप हमेशा उदास ही रहेंगे.

हड्डियों में दर्द होना मसल्स में कमजोरी और इम्यून सिस्टम का कमजोर होना.

अक्सर इन सिमटम्स पर ध्यान ही नहीं दिया जाता लेकिन यह जरूरी है कि आप यह शरीर के संकेत उसकी भाषा को समझे. आप अपने विटामिन डी के लेवल को आसानी से बढ़ा सकते हैं आपको बस कुछ प्रभावी उपाय करने होंगे.

विटामिन डी बढ़ाने के लिए क्या करें

आप दिन में 1015 मिनट तक सूर्य की रोशनी में रहे इससे आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा बढ़ेगी.

आप अपने खाने में विटामिन डी से भरपूर खाना खा सकते हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, बादाम, किशमिश, अंजीर, मशरूम और पालक.

आपको बता दें कि पीठ में दर्द सिर्फ विटामिन डी की कमी से ही नहीं होता बल्कि विटामिन b12 और b6 भी जरूरी होते हैं. ये दोनों विटामिन्स नर्व फंक्शन के लिए जरूरी होते हैं. इसके कारण भी पेट दर्द और मसल्स में तकलीफ हो सकती है.

विटामिन सी कोलाजन प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है, और विटामिन सी से आपकी स्पाइन का स्वास्थ्य काफी अच्छा रहता है. याद रखिए आपकी स्पाइन आपको रोज सपोर्ट देती है इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने शरीर में विटामिंस के लेवल को बनाए रखें ताकि आपको पीठ दर्द जैसी समस्याएं ना हो.

पीठ दर्द एक ऐसी स्थिति है जो अलग-अलग कारणों की वजह से होती रहती है जैसे फिजिकल एक्टिविटी, कभी जेनेटिक्स या कोई मेडिकल कंडीशन अगर आप पीठ दर्द से गुजर रहे हैं तो अपने डाइट और अपनी लाइफ स्टाइल में नियमित बदलाव लाए. आप कुछ बातों का ध्यान रखिए जैसे लंबे समय तक एक जगह खड़े नहीं रहना है या लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे नहीं रहना है. बेहतर यह होगा कि बीच-बीच में उठ जाए थोड़ा सा घूमे एक्सरसाइज कर ले.

