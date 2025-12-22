इन 5 लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है तुलसी का पानी, जानें फायदे और सेवन का तरीका

Basil Leaves Water Benefits: सुबह की अच्छी शुरुआत पूरे दिन की ताजगी और सेहत तय करती है. ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत गर्म पानी, चाय या दूसरे ड्रिंक से करते हैं. आयुर्वेद के अनुसार, रोजाना सुबह खाली पेट तुलसी का पानी जैसी हर्बल ड्रिंक पीना बेहद फायदेमंद है. यह शरीर को न केवल एनर्जी देता है बल्कि इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है.

आयुर्वेद में तुलसी को पवित्र और औषधीय गुणों वाली जड़ी-बूटी माना जाता है. तुलसी पानी एक सरल आयुर्वेदिक हर्बल ड्रिंक है, जो तुलसी की पत्तियों से बनाया जाता है. इसे रोजाना सुबह खाली पेट पीने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं.

कैसे बनाएं तुलसी का पानी- (How To Make Tulsi Water)

आयुर्वेदाचार्य तुलसी पानी बनाने का सरल तरीका भी बताते हैं, इसके लिए एक गिलास पानी में 10 से 15 ताजी तुलसी की पत्तियां डालें. इसे रात भर भिगो दें या सुबह 5-10 मिनट तक उबालें. उबालने के बाद ठंडा होने दें और छानकर पी लें. चाहें तो स्वाद के लिए इसमें थोड़ा शहद या नींबू मिला सकते हैं, लेकिन सादा ही सबसे फायदेमंद होता है. तुलसी पानी खाली पेट पीने से अधिक फायदा होता है.

तुलसी पानी पीने के फायदे- (Tulsi Pani Pine ke Fayde)

1. पाचन-

तुलसी पानी शरीर की पाचन अग्नि को जगाता है, जिससे भोजन अच्छी तरह पचता है. यह पेट को हल्का रखता है, कब्ज और गैस जैसी समस्याओं से राहत देता है. इसके सेवन से पाचन तंत्र मजबूत होता है, एसिडिटी और अपच की समस्या दूर होती है. यह पूरे शरीर को निरोगी बनाने में अहम भूमिका निभाता है.

2. वजन घटाने-

तुलसी पानी के सेवन से वजन नियंत्रित रहता है और शरीर में एनर्जी बनी रहती है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुलसी जल पूरे शरीर को भीतर से डिटॉक्स करता है, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है.

3. इम्यूनिटी-

तुलसी में एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाते हैं.

4. सर्दी-खांसी-

तुलसी का पानी सर्दी-खांसी और संक्रमण से बचाने में मददगार है.

5. तनाव-

तुलसी पानी तनाव कम करता है, स्किन चमकदार बनाने में मददगार है.

नोटः

आयुर्वेद विशेषज्ञों के अनुसार, तुलसी जल प्राकृतिक तरीके से शरीर को मजबूत बनाता है. आज की भागदौड़ भरी लाइफ में यह आसान उपाय अपनाकर स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सकता है. ऐसे में वैद्य से सलाह लेकर इसे दिनचर्या में शामिल करना फायदेमंद है.

