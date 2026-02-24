लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम के वकील की गाड़ी पर हुई फायरिंग, दिल्ली के ISBT के पास हुई घटना

राजधानी दिल्ली के सुरक्षा घेरे को ठेंगा दिखाते हुए बेखौफ बदमाशों ने कश्मीरी गेट ISBT जैसे व्यस्त इलाके में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है. यहां कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम के एक वकील की गाड़ी पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की गई. सरेराह हुई इस गोलीबारी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है. फिलहाल, पुलिस हमलावरों की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

इस वारदात का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमले की भयावहता साफ देखी जा सकती है. वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि ताबड़तोड़ फायरिंग के कारण वकील की कार का पिछला शीशा चकनाचूर हो गया है. इस हमले में गाड़ी के अंदर बैठा शख्स घायल भी हुआ है, हालांकि राहत की बात यह है कि उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. बदमाशों ने इस सनसनीखेज वारदात को दिल्ली के एक व्यस्त और बेहद भीड़भाड़ वाले इलाके में अंजाम दिया.

जानकारी के अनुसार, यह सनसनीखेज वारदात रात करीब 10:00 बजे मरघट वाले हनुमान मंदिर के पास हुई. उस वक्त एक कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम से जुड़े एक वकील भी मौजूद थे. पीड़ितों का आरोप है कि एक बाइक पर सवार होकर आए तीन हमलावरों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. इस हमले में कार सवार 5 लोगों में से एक व्यक्ति के कंधे में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल वह खतरे से बाहर बताया जा रहा है. घायल व्यक्ति का नाम संदीप बताया जा रहा है.

रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी.

इससे पहले रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी और उसकी ओर से भर्ती किये गये पांच सदस्यों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, ये अभी साफ नहीं हुआ है कि क्या वाकई में जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने इस फायरिंग का आदेश दिया था और रोहित शेट्टी को निशाने पर लेने की वजह क्या थी.

वहीं, बीते दिनों में रणवीर सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े सदस्यों की ओर से 10 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग के साथ धमकी मिली थी. यह धमकी एक वॉइस नोट के रूप में उनके मैनेजर के व्हाट्सएप नंबर पर अमेरिकी नंबर से भेजी गई थी. मुंबई पुलिस के अनुसार, इस वॉइस नोट की आवाज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीबी सहयोगी हैरी बॉक्सर (हरी चंद जाट उर्फ हैरी बॉक्सर) की होने का संदेह है.

ये भी पढें:- कनाडा में कारोबारी के ठिकानों पर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर ली जिम्मेदारी