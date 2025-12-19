इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए खाली पेट तुलसी के पत्ते, नहीं तो पड़ सकता है पछताना

Tulsi Leaves Side Effects: तुलसी को आयुर्वेद में औषधी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. ये एक ऐसा पौधा है जिसे भारतीय घर में पूजनीय माना जाता है लेकिन, सिर्फ पूजा ही नहीं तुलसी को सेहत के लिए भी गुणकारी माना जाता है. क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इतने फायदे होने के बावजूद इसके कुछ नुकसान भी हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को और क्यों नहीं करना चाहिए इसका सेवन.

तुलसी के पत्ते खाने के नुकसान- (Tulsi Ke Patte Khane Ke Nuksan)

1. खून पतला-

तुलसी के पत्तों का अधिक सेवन करने से खून पतला हो सकता है. इसलिए अगर आप खून पतला करने की दवा खा रहे हैं तो इसका सेवन करने से बचें.

2. जलन-

तुलसी की तासीर गर्म होने के कारण इसका अधिक सेवन करने से पेट में जलन पैदा हो सकती है. अगर आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हैं तो इसे खाने से बचें.

3. प्रेगनेंसी-

प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के दौरान तुलसी का सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है. इस दौरान डाइट में कुछ भी बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

ये भी पढ़ें- गुड़ डालते ही चाय फट जाती है चाय? इस तरीके से बनाएंगे तो कभी नहीं फटेगी ...

4. डायबिटीज-

डायबिटीज आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. आमतौर पर इसका कोई ज्ञात इलाज नहीं है इसे लाइफस्टाइल और खान-पान में बदलाव करके काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. डायबिटीज के मरीजों को तुलसी के पत्ते के सेवन से बचना चाहिए. क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर कम हो सकता है.

5. दांत-

अधिक मात्रा में तुलसी के पत्ते चबाने से दांत खराब हो सकते हैं.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)