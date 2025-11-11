विज्ञापन
ठंड में आइसक्रीम खाने से क्या होता है?

Ice cream Side Effects: आइसक्रीम खाना भला कौन पसंद नहीं करता है. अगर आप भी शौक से खाते हैं रोजाना आइसक्रीम तो जान लें ठंड में इससे होने वाले नुकसान.

Ice cream Side Effects: आइसक्रीम का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. बच्चे से लेकर बड़े तक इसे खाना पसंद करते हैं. आइसक्रीम में विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B3 पाया जाता है. विटामिन ए से स्किन और हड्डियों को फायदा होता है. इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है. आइस्क्रीम को फल के साथ खाने से इसके फायदे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ठंड के मौसम में आइसक्रीम खाने से क्या होता है. जी हां अगर आप भी ठंड में खाते हैं आइसक्रीम तो जान लें इससे होने वाले नुकसान.

ठंड में आइसक्रीन खाने से क्या होता है- (What happens if you eat ice cream in winter?)

आपको बता दें कि ठंड में आइसक्रीम खाने से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि गले में खराश, सर्दी-जुकाम और खांसी, खासकर अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है. कुछ लोगों को इसे खाने से कोई नुकसान नहीं होता है ऐसे लोग इसका सेवन सीमित मात्रा में कर सकते हैं.

आइसक्रीम खाने के नुकसान- (ice cream Khane Ke nuksan)

1. सर्दी-जुकाम-

सर्दियों के मौसम में आइसक्रीम खाने से सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती हैं. इसलिए इस मौसम में खासकर बच्चों को इसे खाने से परहेज कराना चाहिए.

2. कोलेस्ट्रॉल-

जरूरत से ज्यादा आइसक्रीम खाने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है. आपको बता दें कि हमारे शरीर में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल.

3. पेट-

आइसक्रीम ज्यादा खाने से पेट संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. अगर आपको पाचन संबंधी समस्याएं हैं तो इसे खाने से बचें. 

4. इम्यूनिटी-

ज्यादा आइसक्रीम खाने से इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है. इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है.

5. एलर्जी-

कुछ लोगों को आइसक्रीम खाने से एलर्जी हो सकती है. इससे स्किन में खुजली और चकते नजर आ सकते हैं.

6. डायबिटीज-

डायबिटीज के मरीजों का आइसक्रीम खाने से बचना चाहिए. क्योंकि इसमें मौजूद शुगर ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

