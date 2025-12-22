Shilajit Chai Benefits: अधिकतर भारतीयों की सुबह की शुरुआत दूध वाली चाय की प्याली से होती है. इसके अलावा कुछ लोग कॉफी पीना भी पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं सुबह-सुबह खाली पेट इन दोनों चीजों का सेवन आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है. इससे आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग समेत कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. अब मन में सवाल आता है कि चाय की जगह क्या लिया जाए जाए. इसका जवाब है- शिलाजीत की चाय. आप सुबह उठकर शिलाजीत की चाय पी सकते हैं. हाल ही में बाबा रामदेव ने इसके कमाल के फायदे और बनाने का तरीका भी बताया है. आइए जानते हैं...

क्या होते है फायदे?

अगर आप काफी दुबले-पतले हैं या फिर आपको काफी जल्दी थकान और कमजोर महसूस होने लगती है जो आप शिलाजीत की चाय पी सकते हैं. इससे शारीरिक ताकत बढ़ती है और बॉडी में एनर्जी का लेवल बूस्ट होता है.

शिलाजीत के अंदर ऐसे कई कंपाउंड और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. दरअसल, ये कैल्शियम अवशोषण बढ़ाता है जिससे हड्डियों की मजबूती बढ़ती है.

मेमोरी और ब्रेन को बूस्ट करने के लिए भी शिलाजीत की चाय का सेवन किया जा सकता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स न्यूरॉन्स को डैमेज होने से बचाते हैं और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करते है.

शिलाजीत में भरपूर मात्रा में फुल्विक एसिड होता है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुण है. ये बॉडी के एजिंग प्रोसेस को धीमा करने में मददगार साबित होते हैं.

शिलाजीत चाय को बनाना बहुत ही आसान है, इसकी प्रक्रिया जानकर आप भी रोज पीना शुरू कर देंगे. बाबा रामदेव बताते हैं कि इसके लिए आप गुनगुने पानी में लिक्विड शिलाजीत (शिलाजीत सत) डाल दें और पी लें. स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें शहद और केसर भी मिक्स कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.