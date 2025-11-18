विज्ञापन
7 दिन तक रोजाना तुलसी की चाय पीने से क्या होगा?

Tulsi Chai Ke Fayde: तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसे न सिर्फ भारतीय हिंदू घरों में पूजनीय माना जाता है बल्कि इसे सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. अगर आप रोजाना तुलसी की चाय का सेवन करते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

Tulsi Chai: तुलसी की चाय पीने के फायदे.

Basil Tea Benefits In Monsoon: तुलसी के पौधे को आयुर्वेद में औषधि माना जाता है. आपको बता दें कि तुलसी के पत्ते और बीज दोनों को ही सेहत के लिए काफी गुणकारी माना जाता है. तुलसी में एंटी-ऑक्सीडेंट्स और एंटी-बायोटिक गुण होते हैं जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मदद कर सकते हैं. ठंड के मौसम में शरीर को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो आप खाली पेट तुलसी की चाय का सेवन कर सकते हैं. जी हां आपने सही सुना. तुलसी में मौजूद गुण ठंड के मौसम में सर्दी-खांसी से बचाने और इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार है. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं तुलसी की चाय और क्या हैं इसके फायदे.

तुलसी की चाय कैसे बनाएं- (How To Make Tulsi Chai)

सामग्री-

  • पानी
  • तुलसी के पत्ते
  • शहद (वैकल्पिक)

विधि-
तुलसी का चाय बनाना बहुत आसान है इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 1 कप पानी उबालें. इसमें कुछ पत्ते तुलसी के मिलाएं. इसे 5 मिनट तक उबालें. चाय को छान लें. इसमें शहद मिलाएं. तुलसी की चाय को गरमा गरम परोसें और इसका आनंद लें.

तुलसी की चाय पीने के फायदे- (Tulsi Chai Pine Ke Fayde)

1. सर्दी-खांसी-

ठंड के मौसम में सर्दी-खांसी की समस्या एक आम समस्या में से एक है. अगर आपको भी बार-बार सर्दी-खांसी होती है तो आप तुलसी का चाय का सेवन कर सकते हैं. 

2. इम्यूनिटी-

तुलसी चाय में मौजूद एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं जिससे संक्रमण से बचे रहते हैं.

3. बालों और स्किन-

तुलसी के एंटीऑक्सीडेंट गुण स्किन को रेडिकल ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाते हैं, जबकि इसके जीवाणुरोधी गुण मुंहासों को कम कर सकते हैं. यह बालों के रोम को मजबूत करने में भी मदद कर सकती है.

4. पाचन-

सर्दी के मौसम में अगर आपको पाचन या पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान करती हैं तो आप खाली पेट तुलसी की चाय का सेवन कर सकते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

