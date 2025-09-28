तुलसी की सूखी लकड़ी को फेंकने की मत कीजिए गलती, इससे बनेगा कमाल का चाय मसाला

Tulsi ki lakdi se chai masala powder kaise banaye: लगभग हर भारतीय घर में तुलसी का पौधा होता है. सुबह-शाम जल चढ़ाना, पूजा करना और पत्ते तोड़कर इस्तेमाल करना हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, लेकिन कई बार सर्दी की ओस या लापरवाही से ये पौधा सूख जाता है. ऐसे में लोग अक्सर इसकी सूखी टहनियों को कूड़ेदान में फेंक देते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ये सूखी टहनियां भी आपके बड़े काम आ सकती हैं? यूट्यूबर पूनम देवनानी ने ऐसा जुगाड़ बताया है, जिससे तुलसी की सूखी लकड़ी से आप रोजमर्रा की चाय को और हेल्दी और टेस्टी बना सकते हैं.

सबसे पहला स्टेप: टहनियों को तैयार करना (homemade tea masala with tulsi)

अगर तुलसी का पौधा सूख गया है, तो उसकी टहनियों को अलग कर लें.

इन्हें अच्छे से धोकर तेज धूप में सुखा लें, ताकि ये पूरी तरह से कड़क हो जाएं.

क्योंकि अगर टहनियां नमी वाली होंगी तो पीसना मुश्किल होगा.

ऐसे बनाएं चाय मसाला पाउडर (how to use dry basil plant branch)

इन सूखी टहनियों को पहले ओखली में कूट लें.

फिर मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें और बारीक छलनी से छान लें.

इससे आपको दो पार्ट मिलेंगे...एक बारीक पाउडर और एक थोड़ा मोटा हिस्सा.

यही मोटा हिस्सा आपकी चाय का असली स्वाद बढ़ाएगा.

इसमें गुलाब की पत्तियां, लौंग, इलायची, सौंफ, दालचीनी और मुलेठी का टुकड़ा मिलाकर दोबारा पीस लें और तैयार हो गया आपका होममेड तुलसी टी मसाला.

क्यों खास है ये मसाला? (tulsi ki lakdi ka kya karna chahiye)

तुलसी और मुलेठी मिलकर सर्दी-खांसी से राहत देते हैं.

इसमें मौजूद मसाले चाय का स्वाद और खुशबू कई गुना बढ़ा देते हैं.

घर पर बना मसाला पूरी तरह नेचुरल और हेल्दी होता है.

बारीक पाउडर का 'जादू' (Tulsi tea masala recipe)

छलनी से निकला बारीक पाउडर भी बहुत काम आता है. इसे काढ़े में डालकर सर्दी-जुकाम में इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं, पूनम देवनानी बताती हैं कि इसे चंदन पाउडर में मिलाकर घर में इस्तेमाल करने से पॉजिटिविटी बढ़ती है.

