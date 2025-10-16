इन 4 लोगों के लिए औषधि से कम नहीं तुलसी की मंजरी, जानें फायदे और इस्तेमाल का तरीका

Tulsi Manjri Benefits: तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका हर भाग सेहत के लिए गुणकारी माना जाता है. तुलसी के पत्तों के फायदे के बारे में तो हम सभी जानते हैं लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि तुलसी की मंजरी को सेहत के लिए वरदान से कम नहीं माना जाता है. जी हां आपने सभी सुना. तुलसी की मंजरी में एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और यह फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है इतना ही नहीं इसमें कैल्शियम, विटामिन-सी, आयरन और जिंक जैसे विटामिन और खनिज भी पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं इसके फायदे और इस्तेमाल का तरीका.

कैसे करें तुलसी की मंजरी का सेवन- How To Consume Tulsi Manjri:

तुलसी की मंजरी का इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है. इसकी चाय बना कर आप पी सकते हैं.

तुलसी की मंजरी की चाय कैसे बनाएं- (How To Make Tulsi Manjri Tea)

सामग्री-

तुलसी की मंजरी

पानी

शहद (वैकल्पिक)

अदरक

विधि-

एक पैन में पानी उबाल लें. इसमें तुलसी की मंजरी डालें और कुछ मिनट तक उबालें. फिर अदरक मिलाएं. बाद में शहद मिलाएं. चाय को छान लें और गरमा गरम सर्व करें.

तुलसी की मंजरी के फायदे- (Tulsi Manjri Ke Fayde)

1. हार्ट-

हार्ट हमारे शरीर का अभिन्न अंग है. रोजाना तुलसी मंजरी की चाय पीने से हार्ट को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है.

2. पाचन-

अगर आपको भी पाचन से जुड़ी समस्याएं रहती हैं तो आप तुलसी मंजरी की चाय का सेवन कर सकते हैं.

3. इम्यूनिटी-

इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए आप तुलसी मंजरी की चाय बना कर पी सकते हैं. मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचाने में मददगार है.

4. स्ट्रेस-

आज के समय में स्ट्रेस की समस्या काफी देखी जाती है. अगर आप भी तनाव को कम और दिमाग को शांत रखना चाहते हैं तो तुलसी मंजरी की चाय पी सकते हैं.

